Không để “khoảng trống” pháp luật liên quan đến ODA

“Dự thảo quy định việc ký kết các hiệp định về ODA theo Luật Quản lý nợ công, nhưng Luật Quản lý nợ công hiện hành lại viện dẫn sang Luật Điều ước quốc tế, vậy là chưa quy định rõ ở đâu cả”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng ý kiến.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp ý hoàn thiện dự thảo luật

Trình bày tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế tại phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cuối buổi sáng 23-9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn cho biết, dự thảo sửa đổi bao gồm nhiều nội dung cắt giảm, đơn giản hóa quy trình và phân quyền từ Chính phủ cho Thủ tướng Chính phủ trong nhiều thủ tục liên quan đến đàm phán; trình ký; gia nhập điều ước quốc tế; sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế…

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng băn khoăn về nội dung ủy quyền trong dự thảo luật

Việc phân quyền từ Chính phủ cho Thủ tướng Chính phủ là vấn đề mà Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng băn khoăn. Theo ông Hoàng Thanh Tùng, Hiến pháp đã quy định rõ trường hợp Chủ tịch nước ủy quyền cho Chính phủ trong quyết định sửa đổi, bổ sung điều ước quốc tế và quy định này thực tế không gây ra trở ngại hay làm chậm trễ việc xử lý các vấn đề này. “Không nên ủy quyền tiếp cho Thủ tướng”, ông Hoàng Thanh Tùng nói rõ. Đại diện cơ quan thẩm tra cũng đề nghị rà soát thêm về tính thống nhất của dự luật với hệ thống pháp luật hiện hành, cụ thể là pháp luật về quản lý nợ công.

“Dự thảo dự kiến quy định việc ký kết các hiệp định về ODA theo Luật Quản lý nợ công, nhưng Luật Quản lý nợ công hiện hành thì lại viện dẫn sang Luật Điều ước quốc tế, vậy là chưa quy định rõ ở đâu cả”, ông Hoàng Thanh Tùng nhận định. Cho biết, hiện dự án Luật Quản lý nợ công sửa đổi dự kiến cũng được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới, lãnh đạo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp xử lý đồng bộ.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Lê Quang Mạnh

Cùng quan tâm đến ODA, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính Lê Quang Mạnh cho rằng, các dự án ODA không hoàn lại hiện nay được điều chỉnh bởi Luật Quản lý nợ công là không hợp lý, dẫn đến tình trạng xử lý vòng vèo, mất thời gian, mất tính kịp thời của nguồn vốn tài trợ, đặc biệt là các khoản tiền xử lý hậu quả thiên tai.

Ông Lê Quang Mạnh đề nghị bổ sung vào dự thảo luật này điều khoản riêng quy định về ODA không hoàn lại. Chia sẻ với các ý kiến về ODA, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu: “Đúng là câu chuyện giải ngân ODA chậm làm cho các đối tác tài trợ rất bức xúc, hạn chế hiệu quả thực hiện các điều ước quốc tế và ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan có liên quan làm rõ giải pháp xử lý những xung đột pháp luật giữa các điều ước quốc tế với luật trong nước, đồng thời đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời hạn ký kết, thực hiện những điều ước có thể thực thi mà không cần sửa luật, không ảnh hưởng lớn đến ngân sách nhà nước.

ANH PHƯƠNG