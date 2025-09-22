Giá vàng thế giới lập đỉnh kéo giá vàng trong nước tiếp tục tăng

Vào lúc 16 giờ chiều 22-9, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 131,6 triệu đồng/lượng mua vào và 133,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 500.000 đồng chiều mua và 600.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 131 triệu đồng/lượng mua vào và 133,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Doji tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 131,3 triệu đồng/lượng mua vào và 133,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng tiếp tục tăng. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 127,8 triệu đồng/lượng mua vào và 130,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 127,3 triệu đồng/lượng mua vào và 130,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ ngày 22-9 (giờ Việt Nam) lập đỉnh mới, lên 3.721,2 USD/ounce, tăng 37 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 118,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 14,7-15 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 11,4-12,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lại lập đỉnh trong môi trường lãi suất thấp và đã tăng khoảng 41% kể từ đầu năm. Giới chuyên gia đánh giá, động lực tăng trưởng của giá vàng đến từ sự bất ổn địa chính trị và kinh tế trên diện rộng cũng như hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ. Chiến lược gia trưởng Philippe Gijsels của công ty BNP Paribas Fortis nhận định, giá vàng nhanh chóng tăng trở lại vì thị trường kỳ vọng FED đã bắt đầu nối lại chu kỳ nới lỏng sau đợt giảm lãi suất đầu tiên mới đây. Bởi trong một thế giới nhiều bất định, nhu cầu mua vàng vẫn còn rất lớn và giá vàng có thể dễ dàng đạt 4.000 USD/ounce trước cuối năm 2026.

NHUNG NGUYỄN