TPHCM sẽ giải tỏa, chuyển đổi công năng chợ hoạt động kém hiệu quả

Một số chợ trên địa bàn TPHCM hoạt động không hiệu quả sẽ bị chuyển đổi công năng hoặc giải tỏa.

Sở Công thương TPHCM vừa có văn bản gửi UBND cấp xã, phường, đặc khu về công tác quản lý nhà nước đối với các chợ trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, UBND cấp xã, phường, đặc khu rà soát, tiếp nhận và quản lý tài sản hạ tầng chợ; xây dựng kế hoạch phát triển chợ phù hợp với tình hình địa phương; tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, văn minh thương mại.

Đặc biệt, cần rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các chợ, trong đó với những chợ hoạt động không hiệu quả, chợ có diện tích nhỏ từ 800 – 1.000m² nhưng không đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy, an toàn công trình, cần xem xét xây dựng lộ trình giải tỏa, chuyển đổi công năng.

Song song đó, Sở Công thương TPHCM khuyến khích các địa phương chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh theo hướng hiện đại, huy động nguồn vốn xã hội hóa, ứng dụng công nghệ, khuyến khích thanh toán không tiền mặt, phát triển kênh bán hàng trực tuyến, đa dạng hóa dịch vụ.

Các giải pháp trên nhằm tăng sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng hoạt động chợ, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, góp phần tạo diện mạo văn minh, hiện đại cho đô thị.

THI HỒNG