Kinh tế

TPHCM sẽ giải tỏa, chuyển đổi công năng chợ hoạt động kém hiệu quả

SGGPO

Một số chợ trên địa bàn TPHCM hoạt động không hiệu quả sẽ bị chuyển đổi công năng hoặc giải tỏa.

Sở Công thương TPHCM vừa có văn bản gửi UBND cấp xã, phường, đặc khu về công tác quản lý nhà nước đối với các chợ trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, UBND cấp xã, phường, đặc khu rà soát, tiếp nhận và quản lý tài sản hạ tầng chợ; xây dựng kế hoạch phát triển chợ phù hợp với tình hình địa phương; tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, văn minh thương mại.

Đặc biệt, cần rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các chợ, trong đó với những chợ hoạt động không hiệu quả, chợ có diện tích nhỏ từ 800 – 1.000m² nhưng không đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy, an toàn công trình, cần xem xét xây dựng lộ trình giải tỏa, chuyển đổi công năng.

Song song đó, Sở Công thương TPHCM khuyến khích các địa phương chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh theo hướng hiện đại, huy động nguồn vốn xã hội hóa, ứng dụng công nghệ, khuyến khích thanh toán không tiền mặt, phát triển kênh bán hàng trực tuyến, đa dạng hóa dịch vụ.

Các giải pháp trên nhằm tăng sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng hoạt động chợ, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, góp phần tạo diện mạo văn minh, hiện đại cho đô thị.

THI HỒNG

Từ khóa

chuyển đổi công năng chợ giải tỏa chợ truyền thống TPHCM Sở Công thương TPHCM giải tỏa chợ diện tích nhỏ kinh doanh không hiệu quả

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn