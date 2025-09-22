Đề xuất để doanh nghiệp tự xác định xuất xứ hàng hóa

Kinh tế

Văn phòng Bộ Công thương thông tin, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân vừa ký công văn gửi các bộ, ngành để xin ý kiến cho dự thảo tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định tiêu chí xác định hàng hóa có xuất xứ Việt Nam khi lưu thông trong nước.

Theo dự thảo này, hàng hóa sẽ được coi là có xuất xứ Việt Nam nếu thuần túy có xuất xứ Việt Nam, sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu trong nước, hoặc sử dụng nguyên liệu nhập khẩu nhưng được gia công, chế biến cuối cùng tại Việt Nam làm thay đổi cơ bản tính chất.

Theo quy định, nội dung thể hiện xuất xứ trên nhãn hàng hóa có thể dùng các cụm từ: “Sản xuất tại Việt Nam”, “Chế tạo tại Việt Nam”, “Xuất xứ: Việt Nam”… theo nguyên tắc tự nguyện, tự kê khai.

Tuy nhiên, doanh nghiệp khi đã ghi nhãn phải chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ chứng minh xuất xứ khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Theo Bộ Công thương, dự thảo không đặt ra thủ tục hành chính mới. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sẽ tự xác định xuất xứ, tự chịu trách nhiệm, không phải xin cấp phép hay phê duyệt từ cơ quan quản lý.

