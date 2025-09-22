Xuất khẩu rau quả năm 2025 ước đạt hơn 8 tỷ USD

Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, xuất khẩu rau quả cả nước trong tháng 9-2025 rất khả quan. Tổng hợp các đơn hàng mà doanh nghiệp đã ký giao trong tháng 9, Hiệp hội ước tính kim ngạch xuất khẩu rau quả sẽ đạt khoảng 1,3 tỷ USD – con số kỷ lục theo tháng của ngành.

Tính chung 9 tháng năm 2025, xuất khẩu rau quả ước đạt hơn 6,11 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ 2024. Nếu duy trì được đà này, ngành có thể khép lại năm 2025 với kết quả vượt mốc 8 tỷ USD.

Nông dân tỉnh Đồng Nai thu hoạch sầu riêng

Cùng với xuất khẩu, nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 9-2025 ước đạt 235 triệu USD, tăng 2,6% so với tháng 8. Tính chung 9 tháng, nhập khẩu rau quả đạt khoảng 1,91 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ 2024.

Như vậy, chỉ riêng tháng 9-2025, xuất siêu rau quả đạt 1,059 tỷ USD. Lũy kế 9 tháng, xuất siêu toàn ngành đạt tới 4,2 tỷ USD – một con số ấn tượng, khẳng định lợi thế cạnh tranh ngày càng rõ rệt của rau quả Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Điểm nhấn của tăng trưởng xuất khẩu rau quả năm nay là sự phục hồi ấn tượng của sầu riêng – mặt hàng chủ lực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu xuất khẩu rau quả. Sau những chệch choạc hồi đầu năm, khi nhiều lô hàng bị trả về do không đạt yêu cầu kiểm dịch của Trung Quốc, từ tháng 6-2025, xuất khẩu sầu riêng đã trở lại quỹ đạo tăng mạnh. Chỉ riêng tháng 9-2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng ước đạt 800–900 triệu USD, mức cao nhất trong lịch sử.

Tính chung 9 tháng, mặt hàng này đem về cho ngành nông nghiệp nước nhà khoảng 2,5–2,6 tỷ USD. Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chủ yếu, chiếm gần 90% kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam.

Nông dân TPHCM thu nhiều lợi nhuận từ việc trồng dưa lưới

Được biết, vào tháng 8 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định 3015 về “Quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm với quả sầu riêng tươi xuất khẩu”. Đây là lần đầu tiên một loại trái cây có cơ chế kiểm soát riêng, từ trồng trọt đến xuất khẩu, nhằm nâng cao uy tín và hạn chế rủi ro khi thâm nhập thị trường khó tính.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, ngành rau quả Việt Nam đang trải qua giai đoạn bứt tốc trong giai đoạn 2023 – 2025. Cụ thể, năm 2023, xuất khẩu rau quả đạt 5,6 tỷ USD; năm 2024, kim ngạch tăng vọt lên 7,1 tỷ USD, tăng 26,6% so với năm 2023. 9 tháng đầu năm 2025, đạt 6,11 tỷ USD, tăng 8,3 so với cùng kỳ năm 2024. Dự kiến, cả năm 2025 sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 8 tỷ USD.

ĐỨC TRUNG