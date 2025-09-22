Hỗ trợ nông dân sấy và trữ lúa

Không những thế, mưa nắng thất thường nên khi thu hoạch, việc phơi lúa gặp nhiều khó khăn. Để hỗ trợ nông dân, Trung tâm Giống nông nghiệp Cà Mau tận dụng các lò sấy sẵn có để sấy lúa không tính tiền giá dịch vụ.

Sau khi sấy xong, nếu nông dân không có chỗ trữ lúa thì có thể gửi lại kho của trung tâm. Hiện kho đã tạm trữ cho nông dân khoảng 300 tấn (công suất kho chứa khoảng 2.000 tấn).

Theo bà Nguyễn Thị Kiều Khuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Cà Mau, khi sấy lúa cho nông dân, trung tâm chỉ thu khoản hỗ trợ tiền điện, tiền củi chứ không thu các chi phí khác.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng hỗ trợ dân lưu kho, chờ giá lúa cao hơn sẽ bán. Việc hỗ trợ nông dân bằng cách này cũng là giải pháp thiết thực trong bối cảnh giá lúa đang ở mức thấp và khó tiêu thụ.

Qua đó, giảm áp lực bán tháo khi giá lúa đang thấp, giảm thiệt hại cho người nông dân.

Tương tự, vụ lúa hè thu năm nay, nông dân xã Gò Công Đông (tỉnh Đồng Tháp) cũng gặp nhiều khó khăn vì giá lúa thấp. Hiện giá lúa Đài Thơm 8 chỉ còn 5.500 đồng/kg, ST 25 là 7.000 đồng/kg, OM 5451 khoảng 4.600 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Nhẫn, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tăng Hòa (xã Gò Công Đông) thông tin, đầu vụ thu hoạch, nông dân bán lúa còn có lời khoảng 1 triệu đồng/công, nhưng càng về cuối vụ, giá lúa càng giảm nên nông dân huề vốn.

Nguyên nhân giá lúa giảm là do thị trường tiêu thụ chậm. Trong khi đó, giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng, nông dân gặp nhiều khó khăn, những trường hợp thuê ruộng sản xuất thì lỗ.

Trước tình hình trên, lãnh đạo ngành nông nghiệp các địa phương vùng ĐBSCL đang tích cực làm việc với các doanh nghiệp chế biến gạo xuất khẩu trên địa bàn, tận dụng các kho bãi mua lúa tạm trữ, chia sẻ khó khăn với nông dân trong bối cảnh giá mua đang ở mức thấp.

Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ, cho biết: Hiện tình hình giá lúa vụ hè thu giảm mạnh, tiêu thụ gặp khó khăn, nhiều hợp tác xã sản xuất lúa trên địa bàn thành phố đã triển khai hoạt động hỗ trợ nông dân sấy, trữ kho chờ giá lúa phục hồi.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp và đơn vị có liên quan cũng tiến hành theo dõi, nắm tình hình hoạt động “ký kết - bao tiêu” lúa gạo, nhằm đảm bảo hợp đồng liên kết đã ký kết được thực thi.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp thành phố cũng đã làm việc với các doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu gạo lớn trên địa bàn để tích cực thu mua tạm trữ lúa, hỗ trợ nông dân vượt qua khó khăn; đẩy mạnh các hoạt động phát triển thị trường, thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ mặt hàng gạo; mời gọi doanh nghiệp liên kết sản xuất, bao tiêu lúa gạo cho hợp tác xã và người nông dân; kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu gạo với các hợp tác xã lúa gạo trên địa bàn.

TẤN THÁI - TUẤN QUANG - NGỌC PHÚC