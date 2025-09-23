Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm hàng tuần, quyết gỡ "thẻ vàng" IUU trong năm 2025

Chiều 23-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 14 của Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (BCĐ về IUU).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại phiên họp lần thứ 14 của Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) Ảnh: VIẾT CHUNG

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá sau gần 8 năm thực hiện chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) nhiều biện pháp căn cơ chống khai thác IUU đã đạt được kết quả tích cực.

Từ đầu năm 2024 đến nay đã xử phạt vi phạm hành chính 26 tàu, khởi tố hình sự với 8 tàu. Số lượng tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trong 9 tháng đầu năm đã giảm so với năm 2024. Đến nay đã có 28.083/28.354 (99%) tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình...

Tuy vậy, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song vẫn còn xảy ra các trường hợp khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và EC chưa gỡ cảnh báo "thẻ vàng" IUU. Các vi phạm đã làm ảnh hưởng tới xuất khẩu thủy sản, ảnh hưởng tới nền kinh tế và uy tín của đất nước. Để gỡ được cảnh báo "thẻ vàng" IUU, chúng ta cần quyết liệt hành động hơn nữa trong việc ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, xử lý triệt để các hành vi vi phạm.

Tại cuộc họp, nhấn mạnh mục tiêu phải chấm dứt việc khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định để EU gỡ cảnh báo "thẻ vàng" IUU, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, thời gian từ nay đến hết năm còn rất ít, tháng 10 tới, đoàn kiểm tra của EC sẽ vào để kiểm tra IUU tại Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường thủy sản Việt Nam có nguy cơ bị thu hẹp, khó khăn do những thay đổi của tình hình thế giới, việc EC rút "thẻ vàng" IUU sẽ giúp thủy sản Việt Nam lấy lại và mở rộng thị trường, giúp người dân nâng cao thu nhập.

Đặt kỳ vọng đây là phiên họp cuối cùng của BCĐ về IUU khi tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định sẽ chấm dứt, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu là tập trung gỡ cảnh báo "thẻ vàng" IUU của EC và duy trì kết quả bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo; tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao, vị thế của Việt Nam với quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu thiết lập trật tự quản lý nghề cá và đặc biệt là đánh bắt cá xa bờ một cách chặt chẽ, nghiêm túc, hướng đến sự kiến tạo và phát triển; quyết tâm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của EU trong năm 2025.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng chỉ đạo thành lập Tổ công tác do Thứ trưởng Bộ Công an làm tổ trưởng với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan để xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm hình sự đã phát hiện, cố gắng hoàn thành trước 15-10. Cùng với đó, BCĐ họp hàng tuần để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nâng cao ý thức người dân.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị tốt báo cáo tiến độ đáp ứng các yêu cầu của EC; tổ chức đoàn công tác sang làm việc với EC để làm rõ và thống nhất các nội dung cần triển khai, với tinh thần "trí tuệ Việt Nam, sức mạnh Việt Nam, uy tín và danh dự Việt Nam", giữ đúng nguyên tắc, tuân thủ luật pháp quốc tế, các quy định, cam kết của Việt Nam.

LÂM NGUYÊN