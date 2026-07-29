Chấm dứt tình trạng nghị quyết đã có mà cấp dưới không nắm được

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và kết thúc hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đề nghị cấp ủy các cấp cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương thành chương trình kế hoạch hành động của cấp mình, rõ mục tiêu, rõ sản phẩm, rõ người, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm, tổ chức hoàn thành trong tháng 8.

Sáng 29-7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị, sáng 29-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 9 chuyên đề, tập trung làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng thời, làm sâu sắc các nội dung theo từng lĩnh vực.

Chuyên đề 1 “Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam” và chuyên đề 2 “Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh” do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, truyền đạt.

Chuyên đề 3 “Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia” và chuyên đề 4 “Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển” do đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, truyền đạt.

Chuyên đề 5 “Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật đất đai và các luật có liên quan” và chuyên đề 6 “Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới” do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, truyền đạt.



Chuyên đề 7 “Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp” và chuyên đề 8 “Về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng” do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, truyền đạt.

Chuyên đề 9 “Quy định về những điều đảng viên không được làm” do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, truyền đạt.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đặc biệt, hội nghị đã nghe bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về những nội dung, nhiệm vụ định hướng hành động và yêu cầu trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và kết thúc hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đề nghị cấp ủy các cấp cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương thành chương trình kế hoạch hành động của cấp mình, rõ mục tiêu, rõ sản phẩm, rõ người, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm, tổ chức hoàn thành trong tháng 8.

Đồng chí đề nghị, sau khi Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ ngành Trung ương thể chế hóa thành luật, nghị định, thông tư, đề nghị cấp ủy các cấp phải chủ động cập nhật, quán triệt và triển khai ngay để tổ chức thực hiện; chấm dứt tình trạng nghị quyết đã có, thể chế đã được cụ thể đầy đủ mà cấp dưới không nắm được, không bàn và không tổ chức thực hiện.

PHAN THẢO