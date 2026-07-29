Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ký ban hành 4 nghị quyết và 1 kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành 4 nghị quyết và 1 kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 29-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Các nghị quyết gồm:

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển (Nghị quyết số 18-NQ/TW).

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam (Nghị quyết số 19-NQ/TW).

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW).

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan (Nghị quyết số 21-NQ/TW).

Bên cạnh đó, 1 kết luận là Kết luận số 75-KL/TW Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Xem toàn văn các nghị quyết, kết luận tại đây:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW

- Nghị quyết số 19-NQ/TW

- Nghị quyết số 20-NQ/TW

- Nghị quyết số 21-NQ/TW

- Kết luận số 75-KL/TW

PHAN THẢO