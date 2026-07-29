Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào về xây dựng tổ chức bộ máy

Chiều 29-7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone, chiều 29-7. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua.

Thủ tướng biểu dương những kết quả hợp tác đạt được giữa Bộ Nội vụ Lào trước đây, cũng như giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào hiện nay và Bộ Nội vụ Việt Nam. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, phối hợp chặt chẽ trong xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản lý nhà nước, ủng hộ lẫn nhau tại các hội nghị, diễn đàn hợp tác ASEAN về lĩnh vực công vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao hai cơ quan đã ký mới bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của hai bên trong việc điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế phối hợp phù hợp với những thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan liên quan.

Trao đổi về tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là kết quả 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai một số nhiệm vụ: triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất tại bản ghi nhớ hợp tác mà hai bên vừa ký kết; chia sẻ các mô hình, sáng kiến và kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước và phát triển nền công vụ hiện đại; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về lĩnh vực công vụ.

Thủ tướng lưu ý Bộ Nội vụ Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp hỗ trợ Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của phía Lào và khả năng hỗ trợ của Việt Nam.

Đồng chí Sisay Leudetmounsone mong muốn các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục quan tâm ủng hộ, chỉ đạo để quan hệ hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với các cơ quan đối tác tương ứng của Việt Nam đạt kết quả cao nhất, nhất là trong công tác xây dựng đảng; đào tạo cán bộ; tổ chức bộ máy nhà nước; tổ chức chính quyền địa phương; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và hoàn thiện thể chế; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

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PHAN THẢO