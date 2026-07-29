Chủ động giải quyết các yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự từ sớm, từ xa

Chiều 29-7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết 59).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MINH HẢI

Tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao kết quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự, cũng như việc triển khai Nghị quyết 59.

Đại tướng nhấn mạnh, sau 1 năm thực hiện nghị quyết, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của lực lượng Công an nhân dân có những bước tiến mới.

Theo đó, tư duy đối ngoại, hội nhập quốc tế có sự chuyển dịch theo hướng chủ động dẫn dắt, sẵn sàng đóng góp, trên cơ sở bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc. Kết quả đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, tích cực giải quyết nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự từ sớm, từ xa.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, lực lượng công an đã chủ động xác định lộ trình, bước đi theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ nguồn lực triển khai", nhằm nâng tầm mạnh mẽ đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự trong thời gian tới.

Cùng với đó, công tác theo dõi việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế bước đầu triển khai một cách bài bản, khoa học.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH HẢI

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu, lực lượng công an quyết tâm hành động, bảo đảm mọi hoạt động đối ngoại phải tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể, thực chất, trực tiếp phục vụ các nhiệm vụ chiến lược về an ninh, trật tự.

Mục tiêu, nhiệm vụ trong các đề án đối ngoại phải triển khai quyết liệt; tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là trong ký kết và thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.

Đại tướng nhấn mạnh, trọng tâm của công tác đối ngoại Công an nhân dân là chủ động giải quyết yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự từ bên ngoài; củng cố vành đai, thế trận an ninh từ ngoài biên giới và trên các không gian, lĩnh vực mới; bảo vệ tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài theo phương châm "lợi ích của cá nhân, tổ chức Việt Nam đi đến đâu thì an ninh, trật tự được bảo đảm đến đó".

Đại tướng yêu cầu lực lượng công an tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế phối hợp và đổi mới tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác đối ngoại. Việc đánh giá phải căn cứ vào những đóng góp thực chất của hoạt động đối ngoại đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và phòng, chống tội phạm, nâng cao vị thế đất nước.

Lãnh đạo Bộ Công an và đại diện Cục Đối ngoại chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: MINH HẢI

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì tặng Cục Đối ngoại (Bộ Công an); trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba tặng Trung tướng Đặng Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Đối ngoại.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì tặng Cục Đối ngoại (Bộ Công an). Ảnh: MINH HẢI

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 59, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của lực lượng công an đã nâng tầm về chất lượng nghiên cứu, dự báo chiến lược; kịp thời tham mưu nhiều chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. Công tác phối hợp với các bộ, ngành trong xử lý những vấn đề đối ngoại được thực hiện hiệu quả, góp phần tạo thế trận bảo vệ an ninh Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

MINH HẢI