Đề xuất điều chỉnh khung giờ cấm lưu thông đối với xe vận chuyển rác

Ngày 15-12, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) về việc điều chỉnh khung giờ cấm xe vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TPHCM.

Theo Sở Xây dựng, hiện nay công tác tổ chức giao thông tạm thời cho một số phương tiện lưu thông vào khu vực nội đô TPHCM theo quy định tại Quyết định số 23/2019 UBND TPHCM. Theo đó, các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đang được xem xét tổ chức lưu thông vào khu vực nội đô TPHCM từ 9 giờ đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 22 giờ (thời điểm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, các phương tiện lưu thông không bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 23).

Do đó, việc điều chỉnh khung giờ hoạt động của các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, cần có ý kiến chỉ đạo của TPHCM.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tình hình giao thông thực tế trong khu vực nội đô và các tuyến đường cửa ngõ của thành phố vào thời gian cao điểm có mật độ phương tiện giao thông rất cao, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ. Vì vậy, Sở Xây dựng thống nhất nội dung ý kiến của Công an TPHCM về việc điều chỉnh khung giờ cấm cho xe vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thành 7 giờ 30 phút - 9 giờ (thay vì từ 6 giờ - 9 giờ) và 16 giờ - 17 giờ 30 phút (thay vì từ 16 giờ – 20 giờ).

Cũng theo Sở Xây dựng, việc thống nhất ý kiến điều chỉnh khung giờ để Sở NN-MT nghiên cứu, tổng hợp và tham mưu.

Từ ngày 1-12, Bãi rác Đa Phước, TPHCM đã tiếp nhận rác sinh hoạt từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày thay vì cả ngày và đêm như trước đây. Việc điều chỉnh khung giờ cấm xe của các phương tiện vận chuyển rác thải nhằm đảm bảo thời gian vận chuyển rác đến khu xử lý rác, không bị ùn ứ.

