Loại bệnh lý ở da thường gặp ở người suy giảm miễn dịch và stress kéo dài

Khoảng 50% dân số toàn cầu từng gặp tình trạng viêm da dầu ở đầu (tình trạng nhẹ nhất là gàu) trong đời. Ở nhóm người trẻ và trung niên, tỷ lệ này dao động từ 14,3% - 50%. Tại Bệnh viện Da liễu TPHCM, số lượng người đến khám vì tình trạng này cũng đang gia tăng.

Thông tin trên được TS-BS Phạm Thị Uyển Nhi, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Da Liễu TPHCM chia sẻ tại hội thảo khoa học diễn ra ngày 17-4.

Đáng chú ý, nhóm bệnh nhân suy giảm miễn dịch, sử dụng thuốc kéo dài hoặc stress có nguy cơ cao hơn, khoảng 36%–70%.

Tại Bệnh viện Da liễu TPHCM, viêm da dầu ở đầu đứng thứ 6 trong các mặt bệnh phổ biến. Số lượng người bệnh đến khám do tình trạng này tăng từ 13.000 lượt vào năm 2021 lên 28.000 lượt vào năm 2025.

Trong đó, gàu và viêm da tiết bã là tình trạng gặp nhiều nhất, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống, thẩm mỹ và tâm lý người bệnh.

Theo các bác sĩ, bệnh hình thành do sự phối hợp của nhiều yếu tố: tăng tiết bã nhờn trên da đầu, sự phát triển quá mức của nấm Malassezia, phản ứng viêm tại chỗ, rối loạn hàng rào bảo vệ da... Các yếu tố tạo thành một "vòng xoắn bệnh lý" khiến bệnh tái diễn và kéo dài.

Việc điều trị dựa trên cơ chế bệnh sinh, bao gồm kháng nấm, giảm viêm, kiểm soát tiết bã nhờn và phục hồi hàng rào da. Dầu gội được sử dụng phổ biến nhất (khoảng 58%) với một số hoạt chất hiệu quả trong giảm nấm và cải thiện triệu chứng.

Dược sĩ đóng vai trò quan trọng trong chuỗi chăm sóc bệnh nhân gàu và viêm da tiết bã. Song song đó, người bệnh cần được tư vấn lối sống như kiểm soát stress, vệ sinh da đầu hợp lý và tránh các yếu tố làm nặng bệnh.

Trong toàn bộ quá trình này, dược sĩ giữ vai trò then chốt vì tiếp cận người bệnh đầu tiên, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát bệnh trong cộng đồng.

