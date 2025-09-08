Binh đoàn 20 cứu 3 người thoát chết tại phà Cát Lái

Lực lượng cứu nạn Binh đoàn 20 – Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã cứu vớt một người dân và hai nhân viên phà Cát Lái rơi xuống sông trong lúc mưa giông, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ngày 8-9, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, lực lượng cứu nạn Binh đoàn 20 – Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã cứu vớt một người dân và hai nhân viên phà Cát Lái rơi xuống sông trong lúc mưa giông, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 7-9, anh H.Q.H. (SN 1982, ngụ phường Cát Lái, TPHCM) đang chờ phà sang xã Đại Phước (Đồng Nai) bất ngờ gặp mưa lớn, gió lốc và rơi xuống sông. Ngay lập tức, hai nhân viên phà Cát Lái nhảy xuống ứng cứu. Tuy nhiên, do dòng chảy xiết và thời tiết khắc nghiệt, cả ba người bị cuốn trôi về hạ lưu, nguy hiểm đến tính mạng.

Phát hiện sự việc từ chốt trực đầu cầu cảng B1, Đội công tác cầu cảng - Phòng Tham mưu, Binh đoàn 20 nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ. Sau hơn 20 phút nỗ lực trong điều kiện mưa giông, tầm nhìn hạn chế, đến 12 giờ 55 phút, lực lượng đã cứu vớt an toàn cả ba người, đồng thời tổ chức sơ cấp cứu tại chỗ.

Hai nhân viên phà Cát Lái sức khỏe ổn định và trở lại làm việc bình thường. Anh H.Q.H. được chuyển đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh điều trị. Hiện sức khỏe của anh đã dần hồi phục.

Anh H.Q.H. được cứu và chăm sóc y tế trên xe cứu thương của Binh đoàn 20. Ảnh: CÔNG HOAN

Xúc động chia sẻ sau sự việc, anh H. nói: “Nếu không có các anh của Binh đoàn 20 và nhân viên phà Cát Lái, tôi không biết đã trôi dạt về đâu. Cảm ơn các anh đã cứu sống tôi.”

Trung tâm Y tế Tân Cảng chuyển tuyến anh H. điều trị tại bệnh viện Lê Văn Thịnh. Ảnh: CÔNG HOAN

Cùng với nhiệm vụ sản xuất 24/24 tại cảng Tân Cảng Cát Lái, lực lượng trực Binh đoàn 20 luôn duy trì nghiêm chế độ ứng trực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân, phương tiện và hoạt động sản xuất trong mọi điều kiện thời tiết, nhất là mưa giông, gió lớn.

QUỐC HÙNG