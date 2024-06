Tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, 9 khu phố đã huy động trên 500 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ra quân bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, dọn dẹp các tuyến đường, từng bước xây dựng phường Tân Đông Hiệp là nơi có môi trường sống tốt, nơi đáng sống của tất cả mọi người.



Cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương ra quân ngày thứ bảy văn minh

Ông Trần Tấn Trọng, cán bộ môi trường phường Tân Đông Hiệp cho biết, trong buổi sáng ra quân, các lực lượng tình nguyện toàn phường đã thu dọn gần 3 tấn rác thải sinh hoạt. Sau lễ phát động, toàn phường sẽ duy trì “Ngày thứ bảy văn minh” trong hàng tuần nhằm tuyên truyền các nội dung bảo vệ môi trường, huy động toàn dân dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường trong các khu dân cư, các tuyến đường chính và song hành với việc tháo gỡ các bảng quảng cáo rao vặt sai quy định.

Người dân tham gia vệ sinh các tuyến đường

Tại các phường: Dĩ An, Tân Bình, Bình Thắng, An Bình (TP Dĩ An); Lái Thiêu, Bình Hòa, Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú (TP Thuận An), Phú Thọ, Phú Mỹ, Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một), Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Khánh Bình (TP Tân Uyên)… đã tổ chức lễ ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường nhằm hưởng ứng “Ngày thứ bảy văn minh” và thực hiện cuộc vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, thực hiện tốt các quy định về xây dựng nếp sống văn minh.

Lực lượng chức năng đã phát tờ rơi, túi thân thiện với môi trường song hành với các hoạt động thu gom, xử lý các điểm rác thải tự phát nhằm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp trên các tuyến đường.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục hưởng ứng thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh” theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Đề án 02 “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025”, các địa phương ở TP.Dĩ An, TP Thuận An, TP Bến Cát tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung trong thời gian tới như: Huy động cả hệ thống chính trị vào công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; phát huy vai trò, sự tâm huyết, nỗ lực thực hiện, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên cùng gia đình và sự tự giác, tự nguyện của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh nơi công sở, nơi cư trú và nơi công cộng.

Các địa phương cũng phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường,...

Tỉnh Bình Dương yêu cầu cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên tích cực vận động, tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong việc duy trì tham gia thực hiện “Ngày thứ bảy văn minh” nhằm tạo sự lan tỏa rộng trong ý thức mỗi người dân, chung tay xây dựng môi trường sống sạch đẹp - văn minh - nghĩa tình.

XUÂN TRUNG