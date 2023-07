Bình Phước: Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 7-7, Công an tỉnh Bình Phước và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, hiện toàn tỉnh có 55 loại mô hình với 401 mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, khu dân cư. Các cấp hội cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên luôn duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình: Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Cựu chiến binh xung kích bảo vệ an ninh trật tự”, “Phụ nữ tham gia bảo vệ an ninh biên giới”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”… MTTQ duy trì 59 điểm sáng pháp luật và 190 điểm sáng chấp hành pháp luật cấp xã với 615 tổ, nhóm nòng cốt, 122 đoạn đường tự quản, 38 mô hình khu dân cư tự quản về an toàn giao thông. Qua đó xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp với đặc điểm từng địa bàn khu dân cư.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Văn Mi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đánh giá cao nỗ lực phối hợp giữa hai ngành trong 10 năm qua trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ gìn an ninh Tổ quốc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Công an tỉnh tăng cường tham mưu cho UBND tỉnh triển khai tốt công tác xây dựng phòng trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đối với MTTQ, tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phối hợp với Công an tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Bình Phước 10 năm qua đã được UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tuyên dương, khen thưởng.