Bộ trưởng Lao động Mỹ từ chức

Bộ trưởng Lao động Mỹ Chavez-DeRemer, ngày 20-4, đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh cơ quan giám sát liên bang tiến hành cuộc điều tra về sai phạm.

Bà Lori Chavez-DeRemer. Ảnh : POLITICO

Với quyết định này, bà Chavez-DeRemer trở thành viên chức nội các thứ 3 rời khỏi chính quyền Tổng thống Donald Trump trong năm nay, sau Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi... Thứ trưởng Lao động Keith Sonderling dự kiến sẽ đảm nhiệm vai trò quyền Bộ trưởng trong thời gian chuyển tiếp.

Thứ trưởng Bộ Lao động Keith Sonderling dự kiến sẽ đảm nhiệm vai trò quyền Bộ trưởng trong thời gian chuyển tiếp. Ảnh: LIBERTY UNIVERSITY

Theo truyền thông Mỹ, bà Chavez-DeRemer đang vướng vào một cuộc điều tra của tổng thanh tra Bộ Lao động về các cáo buộc sai phạm nghề nghiệp, bao gồm việc bà sử dụng nguồn lực của cơ quan cho các chuyến đi cá nhân và có quan hệ tình cảm với một thành viên trong đội an ninh của mình.

Việc từ chức của một thành viên nội các trong bối cảnh điều tra sai phạm đặt ra thêm áp lực đối với tiến trình quản trị và giám sát nội bộ trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời làm nổi bật vai trò của các cơ chế kiểm tra nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình.

HẠNH CHI