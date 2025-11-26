Bộ đội biên phòng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện

Ngày 26-11, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM (thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM) tổng kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2025.

Bộ đội biên phòng TPHCM cứu nạn 8 thuyền viên trên tàu cá bị chìm trên biển vào tháng 10-2025

Trong năm 2025, Bộ đội biên phòng (BĐBP) TPHCM phát huy đoàn kết, thống nhất, triển khai đồng bộ các mặt công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng.

Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển, cửa khẩu cảng và xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

BĐBP TPHCM cũng phát hiện, xử lý 325 vụ vi phạm pháp luật với 540 đối tượng, 2 tổ chức, thu giữ 12 bánh heroin và 219,021kg ma túy, 137kg pháo nổ; khởi tố 33 vụ, 34 đối tượng.

Ngoài ra, điều động 79 lượt phương tiện cứu hộ, cứu vớt an toàn 39 người, giúp giảm thiểu thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đơn vị cũng chú trọng thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới biển TPHCM và các tỉnh biên giới, với tổng kinh phí hơn 10,3 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM biểu dương kết quả BĐBP Thành phố đạt được.

Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025

Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, BĐBP Thành phố tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bổ sung, điều chỉnh các văn kiện tác chiến thường xuyên và lâu dài theo quy định.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP Thành phố tiếp tục chú trọng làm tốt công tác xây dựng lực lượng; phát huy hiệu quả các mô hình, cách làm hay, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

MẠNH THẮNG - VĂN DANH