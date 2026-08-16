Bộ đội chèo xuồng, giúp nông dân gặt lúa chạy lũ

Nước ngập sâu khiến việc thu hoạch lúa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ vẫn khẩn trương, tranh thủ từng giờ nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Do ruộng ngập sâu nên bộ đội phải chèo xuồng, dầm nước giúp dân gặt lúa

Ngày 16-8, Thiếu tá Nguyễn Văn Trí, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn Bộ Binh 738 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh) cho biết, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cùng lượng lượng địa phương chèo xuồng, xuống ruộng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị ngập tại vùng Đồng Tháp Mười do nước lũ đầu nguồn đổ về.

Ruộng của ông Hiếu nằm trong khu vực trũng, thấp nên chịu ảnh hưởng nặng khi lũ đầu mùa đổ về

Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh nhận tin báo về việc 10ha lúa tại ấp Gò Bún, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh bị ngập sâu, không có người gặt. Đơn vị lập tức chỉ đạo Trung đoàn 738 và Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Thạnh phối hợp cùng chính quyền địa phương, Công an xã tổ chức thu hoạch giúp người dân.

Lúa sau khi thu hoạch được đóng bao rồi chuyển đến nơi bảo quản

Nước ngập sâu khiến việc thu hoạch lúa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ vẫn khẩn trương, tranh thủ từng giờ nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Diện tích lúa trên của ông Đỗ Minh Hiếu (ngụ ấp Nhơn Ninh) thuê đất tại xã Vĩnh Thạnh để sản xuất. "May có bộ đội mà tôi không phải mất trắng vụ mùa này. Thực sự rất cảm ơn các anh", ông Hiếu xúc động nói.

QUANG VINH