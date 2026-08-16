Xã hội

Hai dự án bãi đậu xe giảm tải cho Đà Lạt "bất động" nhiều năm

SGGPO

Sau hơn 3 năm quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 2 bãi đậu xe đầu đèo Prenn và Đarahoa nhằm chống ùn tắc giao thông cho khu vực Đà Lạt, hiện cả hai dự án vẫn "bất động".

Video: Hiện trạng hai khu vực dự kiến làm bãi đậu xe giảm tải cho Đà Lạt. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận thực tế tại hai khu vực được xác định để xây dựng bãi đậu xe đầu đèo Prenn và bãi đậu xe Đarahoa, các bảng thông tin về dự án thậm chí đã bị cháy, cỏ mọc che khuất tầm nhìn. Không có hoạt động nào được triển khai ngoài thực địa sau hơn 3 năm.

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Khu vực dự kiến xây dựng bãi đậu xe đầu đèo Prenn thuộc xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng. Phía xa nhiều xe buýt cỡ lớn đậu tập kết. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
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Vị trí, sơ đồ quy hoạch xây dựng bãi đậu xe đầu đèo Prenn tiếp giáp với đường cao tốc Liên Khương – Prenn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, hiện cả hai bãi đỗ xe trên chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng, do các chủ đầu tư chưa liên hệ và chưa nộp hồ sơ giao đất, cho thuê đất.

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Điểm kết nối đường cao tốc Liên Khương – Prenn vào đường Tuyền Lâm đi qua khu vực bãi đậu xe chân đèo Prenn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bãi đậu xe đầu đèo Prenn nằm trên địa bàn xã Hiệp Thạnh tiếp giáp với đoạn cuối của đường cao tốc Liên Khương – Prenn, có quy mô 38,2ha, có thể đáp ứng hơn 900 chỗ đậu xe buýt; 200 chỗ đậu xe taxi, xe ô tô con; phục vụ khoảng 33.800 người (bao gồm hành khách, nhân viên bãi xe…).

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Sau hơn 3 năm phê duyệt quy hoạch chi tiết, dự án vẫn chưa triển khai, bảng thông tin bị cỏ dại che khuất. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
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Đường Tuyền Lâm cắt ngang khu vực quy hoạch xây dựng bãi đậu xe đầu đèo Prenn phần lớn có cây rừng hiện hữu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo kế hoạch, bãi xe sẽ giảm thiểu xe cơ giới vào trung tâm Đà Lạt, các phương tiện trung chuyển từ đây có thể đi theo đèo Prenn, đèo Mimosa, đường Tuyền Lâm (khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm).

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Bảng thông tin bãi đậu xe kết hợp bến xe khu vực ngã 3 Đarahoa, xã Lạc Dương bị cháy từ lâu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
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Khu vực phía tiếp giáp với quốc lộ 27C chủ yếu đất sản xuất nông nghiệp, một phần là đất rừng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong khi đó, bãi đậu xe kết hợp bến xe khu vực ngã 3 Đarahoa kết nối với quốc lộ 27C có quy mô 36,69ha, phục vụ hơn 900 chỗ đậu xe buýt; 60 chỗ đậu xe taxi, xe ô tô con; phục vụ khoảng 34.700 người.

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Mô phỏng bãi đậu xe kết hợp bến xe khu vực ngã 3 Đarahoa. Với quy mô 36,69ha, phục vụ khoảng 817 chỗ đậu xe buýt

Thời gian qua, khu vực Đà Lạt đứng trước áp lực phương tiện ngày càng gia tăng khi khu vực trung tâm vào dịp lễ tết thường ùn ứ giao thông. Các loại xe buýt cỡ lớn di chuyển thành đoàn thường gây quá tải giao thông cục bộ.

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Vị trí hai Hai bãi đậu xe lớn giảm tải cho Đà Lạt (khoanh tròn). Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nhằm đồng bộ các giải pháp ùn tắc giao thông khu vực Đà Lạt, từ ngày 1-8, cơ quan chức năng đã điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường và cấm xe trên 29 chỗ (trừ xe buýt) lưu thông trên nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt.

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ĐOÀN KIÊN

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Đèo Prenn Đèo Mimosa Đậu xe Đà Lạt ùn tắc giao thông quy hoạch xe buýt cao tốc Liên Khương – Prenn

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