Hai dự án bãi đậu xe giảm tải cho Đà Lạt "bất động" nhiều năm

Ghi nhận thực tế tại hai khu vực được xác định để xây dựng bãi đậu xe đầu đèo Prenn và bãi đậu xe Đarahoa, các bảng thông tin về dự án thậm chí đã bị cháy, cỏ mọc che khuất tầm nhìn. Không có hoạt động nào được triển khai ngoài thực địa sau hơn 3 năm.
Theo Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, hiện cả hai bãi đỗ xe trên chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng, do các chủ đầu tư chưa liên hệ và chưa nộp hồ sơ giao đất, cho thuê đất.
Bãi đậu xe đầu đèo Prenn nằm trên địa bàn xã Hiệp Thạnh tiếp giáp với đoạn cuối của đường cao tốc Liên Khương – Prenn, có quy mô 38,2ha, có thể đáp ứng hơn 900 chỗ đậu xe buýt; 200 chỗ đậu xe taxi, xe ô tô con; phục vụ khoảng 33.800 người (bao gồm hành khách, nhân viên bãi xe…).
Theo kế hoạch, bãi xe sẽ giảm thiểu xe cơ giới vào trung tâm Đà Lạt, các phương tiện trung chuyển từ đây có thể đi theo đèo Prenn, đèo Mimosa, đường Tuyền Lâm (khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm).
Trong khi đó, bãi đậu xe kết hợp bến xe khu vực ngã 3 Đarahoa kết nối với quốc lộ 27C có quy mô 36,69ha, phục vụ hơn 900 chỗ đậu xe buýt; 60 chỗ đậu xe taxi, xe ô tô con; phục vụ khoảng 34.700 người.
Thời gian qua, khu vực Đà Lạt đứng trước áp lực phương tiện ngày càng gia tăng khi khu vực trung tâm vào dịp lễ tết thường ùn ứ giao thông. Các loại xe buýt cỡ lớn di chuyển thành đoàn thường gây quá tải giao thông cục bộ.
Nhằm đồng bộ các giải pháp ùn tắc giao thông khu vực Đà Lạt, từ ngày 1-8, cơ quan chức năng đã điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường và cấm xe trên 29 chỗ (trừ xe buýt) lưu thông trên nhiều tuyến đường trung tâm Đà Lạt.