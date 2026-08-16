Hơn 55 tỷ đồng đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”

Tối 15-8, tại Nhà hát Hòa Bình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2026.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam, Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên; nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung; Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Bùi Thanh Nhân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc tiếp nhận đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với chủ đề “Từ thành phố mang tên Bác - Gửi trọn nghĩa tình đến tuyến đầu Tổ quốc”, chương trình thể hiện tình cảm, trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào tại các vùng biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt, chương trình còn thiết lập cầu truyền hình trực tiếp, kết nối nhiều điểm cầu.

Từ điểm cầu đảo Trường Sa Lớn (Khánh Hòa), Thượng tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa Lớn, thông tin về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 ở quần đảo Trường Sa và về một Trường Sa đang ngày càng xanh tươi nhờ sự đồng hành của nhân dân TPHCM.

Cũng ở điểm cầu này, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Minh Nhựt đã có những phút kết nối đầy xúc động với mẹ Phan Thị Phượng (xã Củ Chi, TPHCM) và vợ Nguyễn Thị Oanh (điểm cầu phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, cho biết, từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ của đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo và các tầng lớp nhân dân.

Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp tổ chức các đoàn công tác đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa, vùng biển Tây Nam và cụm nhà giàn DK1...

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng biểu diễn ca khúc “Hát về anh” cùng nhóm ca Bộ đội Biên phòng và nhóm ca 135. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kết thúc chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Hội đồng quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã tiếp nhận hơn 55 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, kiều bào ở nước ngoài và nhân dân thành phố đóng góp. Trong đó, tập thể người lao động Báo Sài Gòn Giải Phóng ủng hộ hơn 116 triệu đồng.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã trao bằng khen của UBND TPHCM tặng 128 tập thể và 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia quyên góp, ủng hộ, cứu trợ nhân dân năm 2025; trong công tác tổ chức, phục vụ đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa, vùng biển Tây Nam, nhà giàn DK1 các năm 2025, 2026.

TIỂU TÂN