Bắc bộ và Bắc Trung bộ sắp có đợt mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ đêm 17 đến ngày 21-8, Bắc bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong khi đó, Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, tập trung vào chiều và tối.

Theo cơ quan này, trong ngày 16-8, Bắc bộ vẫn có nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm, khu vực Bắc bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng vùng núi phía Bắc và tỉnh Quảng Ninh có mưa dông nhiều hơn các khu vực còn lại.

Tại Hà Nội, ngày 16-8 trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi cao hơn. Chiều tối và đêm nay có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Theo các chuyên gia khí tượng, thời tiết Bắc bộ sẽ thay đổi rõ từ đầu tuần tới. Từ khoảng đêm 17 đến 21-8, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tại Nam bộ, trong các ngày 16 và 17-8, mưa dông tiếp tục xuất hiện cục bộ. Khu vực miền Đông có khả năng xuất hiện những điểm mưa to. TPHCM, TP Đồng Nai và phía Bắc tỉnh Tây Ninh cần lưu ý các cơn dông mạnh vào chiều tối.

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Trước dự báo có mưa lớn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện đề nghị 18 địa phương (ở Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo công điện, từ đêm 17 đến ngày 21-8, dự báo khu vực Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Riêng các khu vực: Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn có lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Mưa có khả năng xuất hiện với cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Các địa phương cần chủ động rà soát, tổ chức di dời, sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn khi cần thiết.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn và nơi có nguy cơ sạt lở.

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