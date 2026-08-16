Xã hội

Cần Thơ: Xưởng sản xuất thùng xốp bốc cháy dữ dội

SGGPO

Ngày 16-8, ngọn lửa bùng phát dữ dội từ một xưởng sản xuất thùng xốp (thuộc địa bàn xã Tân Xuân, TP Cần Thơ), khói đen bốc cao nghi ngút.

Cần Thơ: Xưởng sản xuất thùng xốp bốc cháy dữ dội
Clip: Hiện trường vụ cháy nhà xưởng sản xuất thùng xốp tại Cần Thơ

Theo đó, sáng cùng ngày, ngọn lửa xuất phát từ khu nhà xưởng của Công ty TNHH T.H.H. (cạnh Quốc lộ 1A, đoạn xã Tân Xuân, TP Cần Thơ). Chỉ ít lâu sau, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

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Ngọn lửa bùng phát dữ dội chỉ sau một thời gian ngắn

Cột khói đen dày đặc bao trùm khu vực rộng lớn. Nhiều phương tiện giao thông di chuyển trên Quốc lộ 1A cách địa điểm xảy ra hỏa hoạn nhiều kilomet vẫn có thể nhìn thấy.

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Khói đen từ đám cháy bốc lên cao ngút

Do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu mút xốp, đám cháy nhanh chóng lan rộng. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai phương án dập lửa, điều tiết giao thông.

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Cột khói có thể được nhìn thấy từ xa

Sau khoảng 1 giờ, đám cháy đã được khống chế. Đại diện chính quyền địa phương cho biết, vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, khu vực nhà xưởng rộng khoảng 100 m² bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

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TUẤN QUANG

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