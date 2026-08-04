Lâm Đồng: Dự kiến giảm hơn 1.000 cán bộ quản lý ngành giáo dục

Sau khi phương án tổng thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục rà soát, xây dựng phương án tổ chức dạy học cụ thể đối với từng cơ sở giáo dục sau sắp xếp, bảo đảm việc chuyển giao, tổ chức lại hoạt động của nhà trường được thực hiện đồng bộ, không làm gián đoạn chương trình giáo dục và việc học tập của học sinh.
Ông Lương Văn Hà cho biết thêm, đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, địa bàn có điều kiện giao thông khó khăn hoặc khoảng cách giữa các cơ sở giáo dục lớn, việc sắp xếp phải được xem xét thận trọng, phù hợp thực tế, bảo đảm học sinh được đến trường thuận lợi và không làm phát sinh những khó khăn mới ảnh hưởng đến việc học tập.