Bổ nhiệm Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Ngày 30-6, Sở Y tế TPHCM tổ chức lễ công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức và Trung tâm Y tế khu vực Long Đất.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM (bên phải) trao quyết định cho bác sĩ chuyên khoa II Phạm Hữu Đoàn



Theo quyết định, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Hữu Đoàn - Trưởng khoa Niệu nữ - Niệu chức năng, Bệnh viện Bình Dân - được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa kể từ ngày 1-7-2026, thời hạn 5 năm.

Cùng đợt này, ông Lê Cao Thái, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Long Đất từ ngày 1-7-2026.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các trung tâm y tế khu vực

Ông Tạ Anh Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức từ cùng thời điểm. Hai cán bộ giữ chức vụ đến khi có quyết định nghỉ hưu theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở T tế TPHCM Tăng Chí Thượng, bày tỏ kỳ vọng Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cùng với Bệnh viện Vũng Tàu sẽ trở thành hai bệnh viện chủ lực của khu vực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Các đại biểu tham dự lễ công bố và trao quyết định tại Bệnh viện Bà Rịa

Theo định hướng phát triển của ngành y tế TPHCM, nhiều bệnh viện tuyến cuối sẽ mở rộng cơ sở tại khu vực Bà Rịa, Bình Dương, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và giảm tải cho các bệnh viện trung tâm.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng đội ngũ lãnh đạo sẽ phát huy năng lực, xây dựng các đơn vị ngày càng phát triển, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tin liên quan Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khảo sát, định hướng phát triển y tế khu vực Phú Mỹ và khu vực Hồ Tràm

PHƯỚC QUÝ