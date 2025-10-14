Phát động phong trào “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai”

Phong trào nhằm huy động toàn ngành ứng dụng công nghệ số để làm giàu, làm sạch và đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, phục vụ quản lý và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ngày 14-10, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Trần Đức Thắng đã ký văn bản phát động phong trào thi đua “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai” nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phong trào được phát động nhằm hướng đến mục tiêu huy động sức mạnh tập thể, phát huy tinh thần chủ động và sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để nâng cao độ chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin đất đai, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai đồng bộ, phục vụ quản lý, hoạch định chính sách và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Cần làm sạch (đúng và đủ) cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh minh họa

Phong trào được triển khai từ 1-9 đến 30-11-2025. Các đơn vị cần bám sát nhiệm vụ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch”, đồng thời đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu thống nhất, sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ và nền tảng số quốc gia như VNeID.

Tiêu chí khen thưởng tập trung vào chất lượng, tiến độ và sáng kiến trong triển khai. Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ được xét tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-MT, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an hoặc giấy khen theo quy định về thi đua, khen thưởng.

Cục Quản lý đất đai (Bộ NN-MT) chủ trì hướng dẫn, tổng hợp kết quả thực hiện. Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ NN-MT) chịu trách nhiệm thẩm định, trình bộ xem xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Hồ sơ khen thưởng hoàn thành và gửi về Bộ NN-MT trong tháng 12-2025.

PHÚC VĂN