TPHCM tăng tốc làm sạch dữ liệu đất đai

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Sở NN-MT, kết nối đến 168 điểm cầu UBND cấp xã và đặc khu trên địa bàn thành phố.

168 điểm cầu tại UBND phường, xã, đặc khu tại TPHCM tham dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM nhấn mạnh, CSDL đất đai là nền tảng cốt lõi để quản lý thống nhất, minh bạch và hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế hiện nay dữ liệu còn nhiều thông tin sai lệch, trùng lặp, thiếu đồng bộ giữa hồ sơ giấy, hồ sơ số và bản đồ địa chính. Do đó, công tác làm sạch, chuẩn hóa và làm giàu dữ liệu là khâu then chốt, đảm bảo dữ liệu đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung”, phục vụ cho người dân và công tác quản lý nhà nước.

Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Trưởng phòng Kỹ thuật Địa chính và Lưu trữ – Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cho biết, trong quá trình triển khai, một số địa phương gặp khó khăn do biến động sử dụng đất diễn ra liên tục, số lượng thửa đất lớn, trong khi cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều đầu việc, dẫn đến quá tải ở một số khâu.

Đánh giá về kết quả 60 ngày đầu thực hiện chiến dịch “90 ngày làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai”, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, toàn thành phố đã đối khớp thành công hơn 4 triệu thông tin chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở với CSDL quốc gia về dân cư, và gần 2,5 triệu thửa đất đã được đồng bộ vào CSDL quốc gia về đất đai.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Đại tá Nguyễn Đình Dương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, đặc biệt là Văn phòng Đăng ký đất đai 3 khu vực thuộc Sở NN-MT và Phòng PC06 Công an TP đã phối hợp đồng bộ, triển khai nghiêm túc, tạo chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận tiến độ giữa các địa phương vẫn còn chưa đồng đều.

Trong 30 ngày cuối cùng của chiến dịch, đặc biệt là 15 ngày tới, Đại tá Nguyễn Đình Dương đề nghị Thủ trưởng Công an cấp xã, Trưởng phòng Kinh tế – Hạ tầng – Đô thị phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước UBND cùng cấp về tiến độ thực hiện. Các đơn vị cần tập trung xử lý theo phương châm: “Dễ làm trước – Khó làm sau”, đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng tại cơ sở. Đồng thời, quá trình thu thập, cập nhật dữ liệu phải tuyệt đối tuân thủ quy định của Bộ Công an, nghiêm cấm việc sao chép, truyền tải dữ liệu qua thiết bị cá nhân.

THANH HIỀN