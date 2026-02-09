Ngành Nội vụ TPHCM tập trung tinh gọn bộ máy, nâng chất đội ngũ

Ngành Nội vụ TPHCM xác định năm 2026 là năm bản lề để hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao Huân chương Lao động đến các cá nhân. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chiều 9-2, Sở Nội TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026. Tham dự các có đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và khối lượng công việc rất lớn mà ngành Nội vụ đã thực hiện trong năm 2025. Qua đó, góp phần quan trọng vào ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp trong bối cảnh thành phố triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn.

Phòng Người có công, Sở Nội vụ nhận Cờ Thi đua của Chính phủ

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, năm 2025, thành phố sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện đồng bộ việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, tinh gọn đầu mối, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính để không làm gián đoạn phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó là nhiệm vụ tiếp nhận, chuyển giao, lưu trữ khối lượng lớn hồ sơ, tài liệu của các đơn vị sau sắp xếp, bảo đảm tính liên tục trong quản lý nhà nước.

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị ngành Nội vụ tiếp tục tham mưu thành phố sắp xếp tổ chức bộ máy một cách chặt chẽ, kịp thời, phù hợp thực tiễn đô thị đặc biệt của TPHCM. Sở cần thường xuyên rà soát, tham mưu điều chỉnh mô hình tổ chức, nhất là ở cấp cơ sở, tránh máy móc, cứng nhắc, bảo đảm hiệu quả vận hành.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến các cá nhân

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại; coi công tác lưu trữ không chỉ là bảo quản hồ sơ mà là xây dựng dữ liệu số phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu, tổ chức hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, người yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị ngành Nội vụ tập trung giải quyết bài toán lao động, việc làm, nguồn nhân lực, nhất là đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án, công trình trọng điểm sẽ triển khai mạnh trong năm 2026. Đồng thời chuẩn bị đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Song song đó, tham mưu tổ chức tốt công tác chăm lo Tết Bính Ngọ và chuẩn bị chu đáo, đúng quy định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao Cờ Truyền thống của UBND TPHCM và Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến tập thể Sở Nội vụ

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân trao Kỷ niệm chương đến các cá nhân

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các cá nhân

Dịp này, Sở Nội vụ TPHCM tổ chức trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước tặng các cá nhân; trao Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến các tập thể, cá nhân; trao Cờ Truyền thống của UBND TPHCM, Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến tập thể, cá nhân; trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM đến các cá nhân"...

NGÔ BÌNH