Dấu mốc mới của trái cây Việt

Ngành trái cây Việt Nam vừa đánh dấu thêm các cột mốc mới quan trọng khi lô sầu riêng đầu tiên được xuất khẩu theo cơ chế “luồng xanh” qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) sang Trung Quốc; lần đầu tiên bưởi da xanh xuất chính ngạch sang Australia sau 2 năm đàm phán... Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy tiềm năng lớn của trái cây Việt Nam.

Liên tục xuất khẩu chính ngạch

Ngày 10-4 vừa qua, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), 2 container sầu riêng tươi được thu hoạch từ vùng trồng thuộc phường Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc.

Nông dân xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp chăm sóc vườn bưởi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. ẢNH: NGỌC PHÚC

Đây là lô sầu riêng đầu tiên được xuất khẩu nhờ áp dụng quy trình “luồng xanh” dựa trên hệ thống truy xuất nguồn gốc toàn chuỗi. Sự kiện được Bộ NN-MT phối hợp Công ty NETACOM và các doanh nghiệp công nghệ đồng hành, đánh dấu sự khởi đầu của một mô hình quản lý nông sản hiện đại, minh bạch và số hóa, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường quốc tế.

Khác với các phương thức truyền thống, quy trình “luồng xanh” cho phép thực hiện kiểm nghiệm từ khi lấy mẫu đất tại vườn trồng cho đến khi thu hái, chế biến, gắn tem truy xuất lên cây, dán tem lên quả, kiểm dịch thực vật và cấp chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ ngay tại địa phương nơi có vùng trồng.

Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ NN-MT phụ trách phía Nam, dự báo, trong quý 2-2026, xuất khẩu rau quả sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhờ việc triển khai hiệu quả các Nghị định thư mới đối với trái cây đông lạnh và dừa tươi. Năm 2026, ngành rau quả Việt Nam đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD.

Tương tự, ngày 13-4, tại các tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Bộ NN-MT và chính quyền địa phương, các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây tươi đã công bố xuất khẩu chính ngạch những lô bưởi da xanh đầu tiên sang Australia. Sự kiện đã mở đầu cho việc thương mại hóa loại trái cây này tại một trong những thị trường quốc tế có tiêu chuẩn kiểm dịch nghiêm ngặt.

Là đơn vị tham gia xuất khẩu lô bưởi da xanh đầu tiên sang Australia, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Vina T&T Group, cho biết, doanh nghiệp xuất khẩu 18 tấn bưởi, nguồn hàng từ tỉnh Vĩnh Long. Ngay sau lô đầu tiên, Vina T&T Group dự kiến tiếp tục thông qua các đầu mối để mở rộng thị trường. Hiện phía Australia đã đặt 9 container bưởi, mỗi container từ 14-18 tấn. Theo ông Nguyễn Đình Tùng, quá trình đàm phán để xuất khẩu bưởi da xanh qua Australia kéo dài gần 2 năm, tập trung vào các yêu cầu kỹ thuật, kiểm dịch và quy trình chiếu xạ.

Chinh phục thị trường khó tính

Không chỉ trái bưởi ở miền Tây hay sầu riêng ở Tây Nguyên, nhiều loại trái cây tại vùng Đông Nam bộ cũng tiếp tục bứt phá khi liên tục xuất khẩu sang các nước. Với tổng diện tích trồng chuối hơn 1.500ha, trong những tháng đầu năm nay, Công ty CP Nông nghiệp U&I (TPHCM) đã xuất khẩu cả ngàn tấn chuối sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông… Ngày 2-4 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức buổi lễ xuất 11 container chở hơn 220 tấn chuối tươi (thuộc 7 doanh nghiệp xuất khẩu) lên đường đến các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Bưởi da xanh được nhân viên Vina T&T Group (trụ sở tại TPHCM) chọn lọc để xuất khẩu sang Australia

Theo Bộ NN-MT, trong quý 1-2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam vươn lên mạnh mẽ khi đạt 1,53 tỷ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong quý 1 năm nay, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm 50,97% tổng kim ngạch. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang các thị trường chủ lực như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản tăng từ 6%-17%; trong khi một số thị trường như Hà Lan, Malaysia, Đức ghi nhận mức tăng mạnh, từ 50%-82%. Đóng góp chính vào kết quả này là các mặt hàng chủ lực như: sầu riêng, mít, dừa, chanh leo, bưởi, nhãn.

- Ông CHÂU VĂN HÒA, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long: Tổng diện tích trồng bưởi của địa phương là 18.535ha, trong đó diện tích trồng bưởi da xanh khoảng 13.800ha. Trong những năm qua, bưởi da xanh Vĩnh Long đã được xuất khẩu tới nhiều thị trường trên thế giới. Vì vậy, với diện tích như trên, dư địa cho xuất khẩu bưởi của riêng tỉnh Vĩnh Long còn rất lớn, qua đó đem lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân. - Ông NGUYỄN THANH BÌNH, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và yêu cầu từ các thị trường ngày càng khắt khe, ngành trái cây Việt Nam sẽ đẩy mạnh nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm một cách thực chất, bền vững. Kiểm soát chặt các yếu tố đầu vào và quy trình sản xuất, không để xảy ra tình trạng dư lượng vượt ngưỡng; duy trì chất lượng ổn định là yếu tố cốt lõi để nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh.

ĐỨC TRUNG