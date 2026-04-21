ĐBQH ủng hộ doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm, hộ kinh doanh không phải chịu thuế

Chiều 21-4, các đại biểu Quốc hội (ĐB) thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đã được Chính phủ trình Quốc hội chiều cùng ngày.

Phát biểu tại thảo luận tổ, ĐB Nguyễn Thanh Tùng (TPHCM) ủng hộ đề xuất của Chính phủ là dự thảo luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể tại luật ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN, mức doanh thu không chịu thuế GTGT đối với hộ kinh doanh, mà giao Chính phủ quy định.

Cùng với đó, dự thảo sửa đổi Luật Thuế TNDN theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế TNDN và giao Chính phủ quy định mức này, cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo thẩm quyền.

Dự thảo luật cũng sửa đổi quy định về thuế suất thuế TTĐB đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin, theo hướng kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành đến hết năm 2030.

Tuy nhiên, ĐB Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, không nên quy định “ngưỡng cứng” chịu thuế, gây mất công bằng, vì lợi nhuận của các lĩnh vực là khác nhau, cách tính thuế cũng phải khác. Do đó, cần áp dụng ngưỡng khác nhau với các ngành nghề khác nhau.

ĐB Nguyễn Văn Thân (TPHCM), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam cho biết, qua trao đổi, các chuyên gia thống nhất với hộ kinh doanh thì doanh thu không chịu thuế là 1 tỷ đồng/năm trở xuống; từ 1-3 tỷ đồng/năm thì theo mức thuế cố định mà Chính phủ quy định. Điều này hài hòa lợi ích, nhằm giải quyết bài toán hộ kinh doanh chỉ tập trung làm ăn, nộp thuế, không phải khai thuế.

Còn doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên vẫn nộp thuế theo quy trình bình thường.

Theo ĐB, doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm đã phủ khá nhiều trong số 5,2 triệu hộ kinh doanh. Cụ thể, trong số 5,2 triệu hộ, có 3,6 triệu hộ được quản lý thuế thì chỉ có 37.000 hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, cho thấy phần lớn là doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm. Do đó, ĐB ủng hộ từ 1 tỷ đồng trở xuống không phải chịu thuế.

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) cho rằng, hiện nhiều hộ kinh doanh phải đóng cửa, việc điều chỉnh ngưỡng chịu thuế rất cần thiết. Với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, yếu tố an sinh xã hội là trên hết và trước hết; giải quyết công ăn việc làm, đảm bảo an sinh xã hội là mục tiêu quan trọng nhất, chứ không phải thuế.

"Dĩ nhiên, chúng ta khuyến khích tính minh bạch, kê khai, ghi chép, hạch toán sổ sách", ĐB Trần Hoàng Ngân nói.

Với thuế TNDN, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngưỡng chịu thuế phải từ 5 tỷ đồng/năm, lúc đó tự thân hộ kinh doanh cũng sẽ phấn đấu để trở thành doanh nghiệp nhỏ và vừa để được hưởng chính sách thuế TNDN, giảm bớt thủ tục kê khai thuế.

ĐB Dương Minh Ánh (Hà Nội) cho rằng, nên quy định cụ thể mức ngưỡng doanh thu, thu nhập chịu thuế ngay trong luật để đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, ổn định môi trường kinh doanh và khả năng dự báo của chính sách thuế.

