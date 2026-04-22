Tháo gỡ tận gốc vướng mắc sổ hồng

Sau khi TPHCM lập Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án nhà ở thương mại (gọi tắt Tổ Công tác), đến nay đã giải quyết số lượng hồ sơ đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp đòi hỏi phải có giải pháp mạnh...

Vẫn còn 32 dự án chưa giải quyết được

Theo báo cáo của Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM, tính đến nay Tổ Công tác đã tổ chức hơn 60 cuộc họp để gỡ vướng cho 251 dự án. Trong số đó có 219 dự án đủ điều kiện với 33.035 căn hộ, nhà đất đã cấp sổ hồng; 9.705 hồ sơ chuyển cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, có những dự án vẫn chưa thể tháo gỡ.

Điển hình là Chung cư 4S Linh Đông, phường Hiệp Bình do Công ty Thành Trường Lộc làm chủ đầu tư (CĐT), có quy mô 1.114 căn hộ, bàn giao cho khách hàng từ năm 2014 nhưng vẫn chưa cấp sổ hồng. Dự án này được xác định vướng về việc xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung, xác định ranh dự án, xác định quỹ nhà tái định cư…

Chung cư Khang Gia Gò Vấp (phường An Hội Tây, TPHCM) đã đưa vào sử dụng hơn 10 năm vẫn chưa được cấp sổ hồng ẢNH: THANH HIỀN

Vào cuối năm 2025, Tổ Công tác đã họp, chỉ ra những nút thắt và sau đó CĐT đã cơ bản khắc phục. Tuy nhiên, đến nay người mua vẫn chưa được cấp sổ hồng... Đầu tháng 4 vừa qua, Tổ Công tác tiếp tục họp, thúc đẩy các cơ quan liên quan sớm duyệt ranh đất phần sở hữu riêng, sở hữu chung của dự án, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có)...

Dự án khu dân cư số 1 (phường Thạnh Mỹ Lợi) cũng đã được Tổ Công tác đưa ra gỡ vướng hai lần. Sau lần họp thứ nhất, Tổ Công tác kết luận yêu cầu CĐT báo cáo quá trình triển khai thực hiện dự án; việc đầu tư xây dựng, bàn giao hạ tầng cho địa phương; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của CĐT…

Thế nhưng, sự việc vẫn không có tiến triển. Mới đây, tại buổi làm việc lần 2, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng tiếp tục yêu cầu CĐT và các đơn vị liên quan báo cáo đầy đủ thông tin trong quá trình thực hiện dự án; sau đó lãnh đạo sở sẽ báo cáo UBND TPHCM xin ý kiến về hướng giải quyết cấp sổ hồng...

Tương tự, tại Chung cư K26 (phường Hạnh Thông) do Ban Quản lý dự án 98 (Bộ Quốc phòng) làm CĐT, 640 hộ dân nhận nhà từ 16 năm qua nhưng chưa có sổ hồng. Tháng 6-2025, Tổ Công tác họp gỡ vướng nhưng đến nay mọi việc vẫn chưa có kết quả.

Bế tắc với dự án thế chấp ngân hàng

Bên cạnh những dự án vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính đã có "lối ra", thì không ít trường hợp "bế tắc" do CĐT đã thế chấp cho ngân hàng. Đại diện cho người dân của hơn 1.000 căn hộ tại chung cư Khang Gia Gò Vấp, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng Ban quản trị chung cư, cho biết, vướng mắc lớn nhất khiến từ năm 2013 đến nay chưa được cấp sổ hồng vì CĐT mang sổ khu đất của chung cư đi thế chấp, một số hạng mục xây dựng sai phép.

“Theo chúng tôi được biết, đầu năm 2012, Sở TN-MT (nay là Sở NN-MT) đã cấp sổ hồng cho CĐT với diện tích gần 4.000m2 xây chung cư. Đến tháng 6-2012, công ty đem sổ thế chấp cho ngân hàng. Hiện nay việc cấp sổ hồng cho cư dân bế tắc bởi chúng tôi không thể liên hệ được CĐT, kiến nghị cấp trên cũng không được giải quyết”, ông Dũng thông tin.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng họp gỡ vướng cấp sổ hồng đối với các dự án nhà ở thương mại

Việc cấp sổ hồng cho hơn 800 căn hộ tại chung cư Phú Thạnh (phường Phú Thạnh) cũng rơi vào tình trạng bế tắc gần 15 năm qua. Theo đại diện Ban quản trị chung cư Phú Thạnh, cư dân đã thanh toán cho CĐT hơn 95% giá trị căn hộ, nhưng CĐT đã đem thế chấp ngân hàng tài sản hình thành trong tương lai hơn 200 căn hộ vào năm 2010.

Trước những bức xúc của cư dân, năm 2024, UBND phường đã tổ chức cuộc họp giữa ngân hàng, CĐT và đại diện cư dân để tìm cách giải quyết công nợ, bảo vệ quyền lợi cho các bên. “Cứ tưởng, sau cuộc họp trên, người dân sẽ được làm thủ tục cấp sổ hồng. Thế nhưng 2 năm nay, cư dân chúng tôi vẫn mòn mỏi chờ", đại diện Ban quản trị chung cư Phú Thạnh than thở.

Liên quan đến vấn đề CĐT thế chấp dự án cho ngân hàng, Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng cho biết, tại các buổi làm việc, Tổ Công tác buộc CĐT phải giải chấp dự án khỏi ngân hàng. Từ cơ sở đó, cơ quan chức năng mới thu hồi giấy chứng nhận và làm thủ tục cấp sổ hồng cho người mua.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM, đối với vướng mắc cấp sổ hồng do CĐT thế chấp giấy chứng nhận, trước đây hiệp hội đã từng kiến nghị UBND TPHCM cần xác định người mua nhà là bên thứ ba, vô tình bị thiệt, không liên quan gì đến mối quan hệ tài chính giữa CĐT và ngân hàng. Do đó, để giải quyết vấn đề này, hoặc CĐT và ngân hàng giải quyết với nhau, còn không thì đưa ra tòa xét xử. Sở NN-MT phải có trách nhiệm theo dõi, làm việc với cơ quan liên quan để đi đến cùng tháo gỡ vướng mắc.

THANH HIỀN