Nhiều địa phương ở ĐBSCL giải ngân đầu tư công còn chậm

Đến giữa tháng 4-2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại nhiều địa phương khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long vẫn ở mức thấp, chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư kéo dài và thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng.

Thi công đường tỉnh 823D kết nối tỉnh Tây Ninh với TPHCM

Ngày 21-4, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của địa phương mới đạt hơn 10% kế hoạch, thấp hơn yêu cầu đề ra.

Theo đó, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh đang triển khai 96 dự án, gồm 45 dự án chuyển tiếp, 12 dự án khởi công mới và 39 dự án chuẩn bị đầu tư. Trong năm 2026, tỉnh dự kiến hoàn thành 23 dự án, với khoảng 166km đường và 45 cầu bê tông cốt thép. Tổng kế hoạch vốn được bố trí hơn 3.830 tỷ đồng, nhưng đến nay mới giải ngân hơn 400 tỷ đồng.

Một số công trình trọng điểm đang gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân. Cụ thể, các dự án cầu Ba Lai 8, cầu Ba Lai 6 và tuyến ĐT.DK.08 dù đang được tập trung triển khai, song vẫn vướng lớn ở khâu giải phóng mặt bằng kéo dài và nguồn vật liệu xây dựng thiếu ổn định.

Nguyên nhân giải ngân đầu tư công tại một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long chậm do thiếu mặt bằng sạch và nguồn vật liệu xây dựng

Tại Đồng Tháp, đến ngày 16-4, tổng giá trị giải ngân đạt 705 tỷ đồng, tương đương 6,2% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Trong công tác chuẩn bị đầu tư, năm 2026 tỉnh dự kiến triển khai 651 dự án, với tổng vốn hơn 990 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay Sở Tài chính mới tiếp nhận 297 hồ sơ đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư, số còn lại vẫn chưa được gửi theo quy định.

Tại Tây Ninh, đến ngày 9-4, địa phương đã phân bổ hơn 30.690 tỷ đồng và giải ngân hơn 2.225 tỷ đồng, đạt 7,25% kế hoạch; chưa đạt mục tiêu tối thiểu 20% của tỉnh và thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

Theo Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, tỷ lệ giải ngân thấp chủ yếu do chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư như phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu; đồng thời vướng mặt bằng thi công ở một số dự án lớn như ĐT 830E, ĐT 827E. Bên cạnh đó, một số dự án được bố trí vốn lớn cho giải phóng mặt bằng, tái định cư vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục chi trả.

Trước tình trạng giải ngân chậm, các địa phương yêu cầu lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị; đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục và vật liệu xây dựng.

Cùng với đó, các địa phương yêu cầu đẩy nhanh bàn giao mặt bằng, tăng tốc thi công, kiểm điểm tiến độ định kỳ và điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Trường hợp không đạt tiến độ, các đơn vị phải giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất biện pháp khắc phục. Các sở, ngành liên quan được giao theo dõi, tham mưu điều hành kế hoạch vốn, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh.

QUANG VINH - TÍN HUY