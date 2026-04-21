Giảm tối thiểu 30% số dự án, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công

Phát biểu cuối phiên thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định quyết tâm đổi mới mô hình tăng trưởng, thay đổi căn bản cấu trúc nền kinh tế và cải thiện thực chất đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Phó Thủ tướng, dù chất lượng tăng trưởng đã từng bước được cải thiện, song nền kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là tăng trưởng vẫn dưới tiềm năng; tốc độ tăng năng suất lao động thấp hơn mục tiêu; hệ số sử dụng vốn ICOR còn cao; năng lực công nghệ yếu; các ngành công nghiệp nền tảng phát triển chậm.

Đề cập mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Phó Thủ tướng cho rằng đây là nhiệm vụ rất khó, rất thách thức trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động khó lường, bất lợi, nhất là khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn.

Phó Thủ tướng cho rằng tăng trưởng cao và bền vững có quan hệ gắn bó chặt chẽ, tương hỗ lẫn nhau. Vì vậy, Chính phủ tiếp tục xác định ổn định kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết để duy trì tăng trưởng cao, liên tục và ổn định trong dài hạn.

Phó Thủ tướng cho biết, tại kỳ họp thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ xây dựng nghị quyết về đổi mới mô hình tăng trưởng. Khi đó, sẽ có cách tiếp cận toàn diện về mô hình tăng trưởng mới cũng như nhiệm vụ, giải pháp triển khai.

Quang cảnh hội trường Diên Hồng. Ảnh: QUANG PHÚC

“Đổi mới mô hình tăng trưởng chắc chắn phải thực hiện và phải thực hiện hết sức mạnh mẽ, với sự thay đổi căn bản về cấu trúc nền kinh tế, đồng thời cải thiện thực chất đời sống nhân dân để nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả phát triển”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chính phủ đã trình Quốc hội 11 nhóm nhiệm vụ với 92 nhiệm vụ cụ thể, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển chính, tập trung vào kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Đồng tình với nhận định của nhiều đại biểu, Phó Thủ tướng đánh giá dư địa chính sách tiền tệ đang từng bước thu hẹp, thời gian tới cần tập trung khai thác tối đa chính sách tài khóa. Tuy nhiên, trong lúc chờ chính sách tài khóa phát huy hiệu quả, chính sách tiền tệ vẫn phải “vận hành trơn tru”, bảo đảm thanh khoản, bảo đảm nguồn lực ngắn hạn cho doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế.

Về giải pháp cụ thể, Phó Thủ tướng cho hay Chính phủ đang quyết liệt thúc đẩy chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm; đồng thời phát triển mạnh thị trường vốn để chia sẻ gánh nặng với hệ thống ngân hàng. Mục tiêu đến năm 2028, vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 120% GDP, tương đương mức của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, qua đó đưa kênh này trở thành nguồn huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho doanh nghiệp.

ĐB Quốc hội TPHCM và các ĐB dự phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Liên quan đầu tư công, Phó Thủ tướng khẳng định phải phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch, nhưng chất lượng phải đi cùng tiến độ. Chính phủ đang chỉ đạo ưu tiên tập trung cho các dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời phấn đấu giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn trước để khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả, lãng phí.

Việc giải ngân sẽ gắn với trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết chấm dứt tình trạng giải ngân không được thì trả lại vốn cho Trung ương.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các bộ, ngành ngay trong tháng 4 phải giảm tối đa 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; đơn giản hóa, cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết và cắt giảm ít nhất 30% ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

ANH PHƯƠNG