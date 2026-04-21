Giá xăng dầu đồng loạt giảm, dầu diesel giảm hơn 10%

Chiều 21-4, liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong nước, áp dụng từ 16 giờ cùng ngày.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thông thường, giá xăng dầu được điều hành vào thứ năm hàng tuần. Tuy nhiên, kỳ này giá cơ sở dầu diesel trên thị trường thế giới giảm 10,26% so với kỳ trước, vượt ngưỡng 10% theo quy định tại Nghị quyết 55/NQ-CP ngày 19-3-2026 của Chính phủ, nên cơ quan chức năng thực hiện điều hành giá theo quy định.

Theo Bộ Công thương, từ 16 giờ ngày 21-4, giá xăng E5RON92 giảm 658 đồng/lít, còn tối đa 21.934 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 719 đồng/lít, còn 23.042 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S giảm mạnh 3.185 đồng/lít, xuống 27.856 đồng/lít; dầu mazut giảm 701 đồng/kg, còn 19.631 đồng/kg.

Bộ Công thương cho biết, trong kỳ điều hành từ ngày 16-4 đến 20-4, giá thành phẩm xăng dầu thế giới chủ yếu giảm. Bình quân, xăng RON92 giảm 4,38%, RON95 giảm 5,19%, dầu diesel giảm 11,92%, dầu mazut giảm 2,91%.

Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, kỳ này liên bộ tiếp tục không chi sử dụng quỹ, nhưng vẫn trích lập 200 đồng/lít đối với xăng E5, 400 đồng/lít đối với xăng RON95, 600 đồng/lít đối với dầu diesel và 600 đồng/kg đối với dầu mazut.

Theo Bộ Công thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện thấp hơn một số nước trong khu vực có chung đường biên giới. Cụ thể, giá xăng RON95 tại Việt Nam là 23.042 đồng/lít, thấp hơn Campuchia, Lào và Trung Quốc.

PHÚC VĂN