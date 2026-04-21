Giải bài toán áp lực điện mùa khô

Phát biểu mở đầu tọa đàm, Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh nhận định, áp lực cung ứng điện trong mùa khô năm nay đang hiện hữu rõ rệt.

​Thực tế tại khu vực phía Nam, nắng nóng đến sớm và khốc liệt đã đẩy phụ tải điện tăng đột biến. Tại TPHCM, sản lượng điện tiêu thụ ngày cao nhất đã đạt 190,69 triệu kWh với công suất đỉnh 9.107 MW, vượt mức kỷ lục năm 2025 tới 6,63%. Do đó, trong khi chờ đợi các nguồn điện mới, giải pháp khả thi nhất là tận dụng tiềm năng điện mặt trời áp mái và đẩy mạnh tiết kiệm điện để giảm áp lực cho hệ thống.

​​Để chủ động ứng phó, ngày 30-3-2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg, đặt ra mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026 và thúc đẩy mạnh mẽ phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh tiết kiệm, phát triển điện mặt trời áp mái tự sản tự tiêu kết hợp hệ thống lưu trữ (BESS) được xem là giải pháp chiến lược. Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc EVNSPC cho biết, mục tiêu đến năm 2030 sẽ có khoảng 50% mái nhà hộ dân và cơ sở doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời.

Phó Tổng Giám đốc EVNSPC nhấn mạnh, nếu chỉ dựa vào nỗ lực riêng của ngành điện thì vẫn chưa đủ, mà cần sự đồng hành, chung tay vào cuộc của toàn thể xã hội, người dân, doanh nghiệp là những khách hàng sử dụng điện.

​​Làm rõ các nhóm giải pháp điều hành, ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực nêu các nội dung trọng tâm, bao gồm: Bám sát diễn biến thủy văn; khai thác hợp lý các nguồn thủy điện lớn; bảo đảm nhiên liệu cho phát điện, đồng thời có phương án dự phòng để bảo đảm các tổ máy luôn sẵn sàng nhiên liệu đầu vào; triển khai pin lưu trữ BESS; thực hiện điều chỉnh phụ tải (DR) và tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện.

Hội nghị cũng phân tích, làm rõ những thách thức thời tiết cực đoan, áp lực điều độ hệ thống điện và giải pháp điều chỉnh phụ tải (DR); thảo luận về cơ chế chính sách mới cho điện mặt trời áp mái nhà, hệ thống lưu trữ BESS và bài toán kinh tế cho doanh nghiệp; giải pháp chiến lược giai đoạn 2026-2030, chuyển đổi số trong quản lý năng lượng.

PGS-TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia phân tích các đợt nắng nóng cực đoan gia tăng dưới tác động của biến đổi khí hậu

Việc huy động sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương và khách hàng sử dụng điện giúp nâng cao hiệu quả tổng thể và tăng tính linh hoạt cho hệ thống. Cách tiếp cận này không chỉ mang ý nghĩa ngắn hạn nhằm ứng phó với nguy cơ thiếu điện trong mùa khô 2026 mà còn đặt nền móng cho quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững, hiện đại, hiệu quả hơn trong giai đoạn 2026-2030 và dài hạn.

