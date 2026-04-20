Quảng Ngãi hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng khôi phục vườn sâm sau mưa đá

Ngày 20-4, UBND xã Đăk Sao tổ chức đoàn công tác băng rừng tiếp cận các vườn sâm bị thiệt hại do mưa đá, hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Đoàn công tác UBND xã Đăk Sao do ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã, làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến các khu trồng sâm bị thiệt hại để kiểm tra, hỗ trợ người dân.

Clip băng rừng giúp dân khôi phục vườn sâm bị thiệt hại do mưa đá

Đường vào các vườn sâm hiểm trở, phải vượt nhiều triền núi, suối sâu. Sau hơn 2 giờ di chuyển, đoàn đến hiện trường, ghi nhận nhiều luống sâm dưới tán rừng bị tàn phá; cây gãy đổ, lá dập nát, cành cây rừng đè lên luống; nhiều cây bị dập thân, ảnh hưởng khả năng sinh trưởng.

Tại hiện trường, đoàn hướng dẫn người dân dọn dẹp vườn, tận dụng cây còn sống, di dời những cây hư hại nhẹ, cải tạo đất để tiếp tục chăm sóc; đồng thời đào tận thu các củ sâm bị dập. Các biện pháp che phủ bằng bạt ni lông cũng được triển khai nhằm hạn chế thiệt hại nếu mưa đá tiếp tục xảy ra.

Một cây sâm lớn bị thiệt hại

Theo ông Nguyễn Thanh Thủy, ước tính ban đầu mưa đá làm thiệt hại khoảng 500 cây sâm, giá trị khoảng 700 triệu đồng. Qua kiểm tra thực tế, con số thiệt hại đang tăng và tiếp tục được rà soát.

Ngoài hỗ trợ kỹ thuật và triển khai các biện pháp bảo vệ vườn sâm, địa phương sẽ thống kê, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ để người dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Sâm bị dập nát

Như đã phản ánh, những ngày qua, xã Đăk Sao liên tiếp xảy ra mưa đá, gây thiệt hại nặng các vườn sâm Ngọc Linh của đồng bào Xơ Đăng.

Những luống sâm bị hư hỏng do mưa đá
Luống sâm bị thiệt hại do mưa đá
Các thành viên đoàn công tác giúp dân làm mái che bảo vệ sâm khỏi mưa đá
HỮU PHÚC

