Tiềm năng tăng trưởng từ "kinh tế cuối tuần"

Sáng 22-4, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp Sở Du lịch TPHCM và Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM tổ chức hội thảo “Kinh tế cuối tuần: Tiềm năng và động lực tăng trưởng mới của TPHCM sau hợp nhất”, mở ra diễn đàn đa chiều nhằm định hình hướng đi mới cho đô thị năng động bậc nhất cả nước.

Du khách tham quan và mua sắm tại chợ Bến Thành. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo nhà báo Trần Hoàng, Tổng Biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, “kinh tế cuối tuần” không chỉ kéo dài thời gian tiêu dùng mà còn góp phần tái tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội theo chiều thời gian, tận dụng hiệu quả hạ tầng đô thị và nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của người dân.

Nhà báo Trần Hoàng, Tổng Biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, thay mặt Ban tổ chức phát biểu. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Hội thảo tập trung vào hai chuyên đề chính: “Kinh tế cuối tuần: Khái niệm, kinh nghiệm và cơ hội cho TPHCM sau hợp nhất” và “Thể chế, hạ tầng và đề xuất mô hình thí điểm”. Các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đã cùng trao đổi, đề xuất giải pháp phát triển mô hình này như một động lực tăng trưởng mới.

Theo TS Nguyễn Lưu Bảo Đoan (Đại học Kinh tế TPHCM), cần thúc đẩy kinh tế đêm và cuối tuần thông qua tối ưu hóa không gian đô thị, đa dạng hóa hoạt động từ thương mại, ẩm thực đến nghệ thuật, không gian công cộng. Đồng thời, chuyển tư duy quy hoạch từ các điểm đến đơn lẻ sang hệ sinh thái đa cực, kết nối thuận tiện bằng hạ tầng giao thông; chú trọng chính sách đỗ xe và quản lý không gian để tăng khả năng tiếp cận.

TS Nguyễn Lưu Bảo Đoan (Đại học Kinh tế TPHCM) trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Ở góc độ quản lý, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, nhấn mạnh ba trụ cột để hiện thực hóa mô hình gồm: hoàn thiện nền tảng lý luận và mô hình thực tiễn; tăng cường liên kết nguồn lực, hệ sinh thái; tháo gỡ rào cản chính sách.

Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo các chuyên gia, “kinh tế cuối tuần” là bài toán chiến lược nhằm khai thác lợi thế siêu đô thị của TPHCM. Những kiến nghị từ hội thảo được kỳ vọng sẽ góp phần tham mưu xây dựng mô hình phát triển cụ thể, tạo động lực tăng trưởng bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng sống và sức hút đầu tư của thành phố trong thời gian tới.

ĐÌNH DƯ