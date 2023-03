Bộ trưởng Bộ NN- PTNT Lê Minh Hoan khảo sát xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bình Phước

Công an huyện Thường Tín, TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị đối tượng Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi), cùng trú tại huyện Phú Xuyên để điều tra hành vi "giết người:.