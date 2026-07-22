TPHCM dự kiến ban hành 154 nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị

Chiều 22-7, Tổ Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị của Thường trực HĐND TPHCM đã tổ chức phiên họp nhằm đánh giá tiến độ, thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn và thống nhất các nội dung trọng tâm triển khai dự thảo luật khi được thông qua và có hiệu lực thi hành.

Phiên họp do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ chủ trì. Cùng dự có các Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, Huỳnh Thanh Nhân, Nguyễn Trường Nhật Phượng; Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thị Hồng Hạnh; lãnh đạo các ban HĐND TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ chủ trì phiên họp

Ưu tiên chính sách trọng tâm, tránh dàn trải

Nêu ý kiến tại phiên họp, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình, đề nghị UBND TPHCM sớm có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, tính toán đầy đủ nguồn lực khi xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Luật Phát triển đô thị. Mỗi chính sách cần bảo đảm cân đối ngân sách của thành phố; đồng thời, cần xem xét kỹ phạm vi thụ hưởng, ưu tiên trước mắt cho các nhóm đối tượng yếu thế và những lĩnh vực trọng điểm cần tạo đột phá, thay vì mở rộng chính sách mở rộng. Ví dụ, thay vì xây dựng nhiều chính sách nhỏ lẻ, thành phố nên rà soát toàn bộ các cơ chế, chính sách hiện hành dành cho người có công, đánh giá đầy đủ tác động và xây dựng một nghị quyết tổng thể về chăm lo người có công. Theo đồng chí Cao Thanh Bình, cách làm này sẽ tạo hiệu ứng xã hội tích cực và phát huy hiệu quả chính sách tốt hơn.

Cũng tại phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng cho biết HĐND Thành phố đang xây dựng kế hoạch huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học tham gia góp ý các dự thảo nghị quyết ở khâu thẩm tra. Đồng thời, HĐND Thành phố cũng nghiên cứu cơ chế đặt hàng các cơ sở đào tạo như Trường Đại học Luật TPHCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật... tham gia phản biện, thẩm định dự thảo.

Theo đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng cách làm này sẽ giúp tránh tình trạng một chuyên gia vừa tham gia xây dựng, vừa tham gia thẩm tra cùng một dự thảo nghị quyết, qua đó nâng cao tính khách quan.

Đồng chí cũng nhận định việc xây dựng các dự thảo nghị quyết của TPHCM có tham khảo kinh nghiệm từ Luật Thủ đô của Hà Nội. Tuy nhiên, khi thẩm tra cần tính đến đặc thù của TPHCM để thiết kế các quy định phù hợp với điều kiện phát triển và yêu cầu quản trị của đô thị đặc biệt, thay vì áp dụng máy móc các quy định đã có.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình nêu ý kiến tại phiên họp

Triển khai Luật phải theo tinh thần "6 rõ"

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị. Đồng chí đề nghị các cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp tục tập trung, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản dưới luật để sẵn sàng triển khai áp dụng ngay khi Luật Phát triển đô thị được thông qua và có hiệu lực thi hành.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thọ, tinh thần đặt ra là ngay sau khi Luật được thông qua phải triển khai nhanh nhất có thể, để sớm tạo hành lang pháp lý ổn định cho các cơ quan, tổ chức thực hiện. Quan trọng hơn, các cơ chế, chính sách phải mang lại lợi ích thiết thực cho quá trình phát triển của thành phố, cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

"Từ những mục tiêu đó mới thể hiện được tinh thần cả nước vì thành phố, thành phố vì cả nước, nên các nghị quyết phải được ban hành sớm, không chần chừ, với tinh thần nhanh nhất", lãnh đạo HĐND TPHCM nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM cũng cho rằng việc xây dựng hệ thống nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị không thể do một cơ quan hay một đơn vị thực hiện, mà đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống. Vì vậy, cần phân công, phân nhiệm rõ ràng, xác định cụ thể đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và người chịu trách nhiệm theo tinh thần "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả).

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu kết luận phiên họp

Theo Ban Pháp chế HĐND TPHCM, để triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị, HĐND Thành phố dự kiến sẽ ban hành 154 nghị quyết, gồm 131 nghị quyết quy phạm pháp luật và 23 nghị quyết cá biệt. Các nghị quyết sẽ được chuẩn bị và trình HĐND Thành phố theo từng giai đoạn. Dự kiến tháng 8-2026 sẽ trình khoảng 19 nghị quyết, tập trung vào các cơ chế, chính sách về văn hóa, y tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái và quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị. Đến tháng 9-2026, HĐND Thành phố dự kiến xem xét khoảng 40 nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung quan trọng về quy hoạch tổng thể TPHCM, quản lý không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian tầm cao; cơ chế phát triển giao thông công cộng, logistics, đô thị khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong tháng 10-2026, dự kiến trình khoảng 16 nghị quyết, tập trung vào các chính sách về tổ chức bộ máy, thu hút nhân tài, biên chế, thu nhập tăng thêm và một số chính sách về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Đến tháng 12-2026, HĐND Thành phố dự kiến xem xét 6 nghị quyết liên quan đến tổ chức chính quyền đô thị, vị trí việc làm, cơ chế xã hội hóa hoạt động chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các lĩnh vực trọng điểm. Một số nghị quyết cần thêm thời gian nghiên cứu hoặc chỉ ban hành khi đủ điều kiện sẽ được xem xét trong năm 2027. Trong đó, có các chính sách về giáo dục, quản lý rác thải nhựa, phí bảo vệ môi trường, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và một số cơ chế đặc thù về bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Từ nay đến cuối năm 2026, dự kiến HĐND Thành phố sẽ tổ chức 1 kỳ họp thường lệ và 3 kỳ họp chuyên đề, để kịp thời thông qua các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị ngay sau khi Quốc hội thông qua luật.

CẨM NƯƠNG