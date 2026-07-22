116 phường, xã ở TPHCM được bổ sung 1 phòng chuyên môn

116 đơn vị hành chính cấp xã tại TPHCM theo danh sách đính kèm được bố trí không quá 5 phòng; các đơn vị hành chính cấp xã còn lại bố trí không quá 4 phòng.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bà Điểm (một trong các xã đủ điều kiện thành lập đơn vị hành chính đô thị) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: NGÔ BÌNH

Ngày 22-7, UBND TPHCM ban hành quyết định quy định khung số lượng và tên gọi của các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, khung số lượng phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã trên địa bàn TPHCM được quy định theo 2 nhóm. Cụ thể, 116 đơn vị hành chính cấp xã theo danh sách đính kèm được bố trí không quá 5 phòng; các đơn vị hành chính cấp xã còn lại bố trí không quá 4 phòng.

Đối với đơn vị hành chính cấp xã được bổ sung 1 phòng, địa phương giữ nguyên Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Căn cứ đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khối lượng công việc, các địa phương lựa chọn phương án tổ chức lại phòng chuyên môn hiện có để thành lập phòng mới.

Trường hợp thành lập phòng mới trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế đối với xã, hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đối với phường, tên gọi các phòng mới là Phòng Hạ tầng và Phòng Tài chính - Kế hoạch. Trường hợp thành lập phòng mới trên cơ sở tổ chức lại Phòng Văn hóa - Xã hội, tên gọi các phòng mới là Phòng Nội vụ và Phòng Văn hóa - Khoa học.

Đối với các đơn vị hành chính cấp xã còn lại, TPHCM giữ nguyên tên gọi 4 phòng theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

UBND TPHCM giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu hướng dẫn khung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc UBND cấp xã theo quy định. Đối với UBND cấp xã được bổ sung số lượng phòng, địa phương trình HĐND cùng cấp quyết định thành lập phòng trên cơ sở lựa chọn việc tổ chức lại phòng chuyên môn hiện có; đồng thời quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của các phòng chuyên môn phù hợp với hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Xem danh sách 116 đơn vị hành chính cấp xã được bổ sung 1 phòng chuyên môn tại đây.

NGÔ BÌNH