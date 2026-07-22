Bắc bộ sắp có đợt mưa lớn diện rộng, đề phòng lũ quét, sạt lở

Theo các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ chiều tối và đêm 23 đến ngày 25-7, Bắc bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi mưa trên 300mm.

Chuyên gia khí tượng - thủy văn cảnh báo mưa lớn sắp diễn ra ở Bắc bộ. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp

Tối 22-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát thông tin cập nhật về đợt mưa lớn sắp xảy ra tại Bắc bộ.

Theo đó, từ chiều tối và đêm 23-7 đến ngày 25-7, Bắc bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Trong đó, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ là nơi có mưa lớn nhất. Từ chiều tối và đêm 23-7 đến hết ngày 24-7, lượng mưa phổ biến tại khu vực này dao động 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Tại khu vực đồng bằng Bắc bộ, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ đêm 24-7 đến ngày 25-7, Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Hiện trường vùng tâm lũ Mường Than (tỉnh Lai Châu) vẫn ngổn ngang sau khi lũ rút, ngày 19-7. Ảnh: THANH VÂN

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xuất hiện mưa lớn cục bộ với lượng mưa trên 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, đồng thời có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

PHÚC VĂN