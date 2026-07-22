Bắc bộ khẩn trương ứng phó đợt mưa lớn diện rộng từ đêm 23-7

Ngày 22-7, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản đề nghị UBND 15 tỉnh, thành phố ở Bắc bộ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó đợt mưa lớn từ đêm 23 đến ngày 25-7.

Hiện trường tâm lũ Mường Than (tỉnh Lai Châu) vào ngày 17-7 nhìn từ trên cao. Ảnh: UBND XÃ MƯỜNG THAN

Ngày 22-7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ký văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ở Bắc bộ triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo; khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua; rà soát các khu vực có nguy cơ cao để chủ động sơ tán người dân; tổ chức canh gác tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở; kiểm tra an toàn hồ chứa, hầm lò khai thác khoáng sản, đê điều và các công trình đang thi công. Các địa phương cũng cần tăng cường truyền thông đến người dân về kỹ năng phòng tránh thiên tai và duy trì chế độ trực ban, báo cáo thường xuyên.

Đây là lần thứ 2 trong tháng 7, cơ quan chỉ đạo phòng, chống thiên tai phát đi yêu cầu ứng phó nguy cơ mưa lũ xảy ra diện rộng đối với Bắc bộ.

Cập nhật thông tin từ Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trận mưa lũ ở miền núi phía Bắc gây lũ quét tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) đã làm 7 người thiệt mạng và 1 người còn mất tích (đến chiều 22-7). Mưa lũ gây thiệt hại ước tính đến nay khoảng 500 tỷ đồng tại các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La…

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