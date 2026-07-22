Lâm Đồng: Chấn chỉnh tình trạng dừng tiếp nhận hồ sơ đất đai

Tỉnh Lâm Đồng vừa chấn chỉnh tình trạng tự ý dừng hoặc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai.

Chiều 22-7, Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường và đặc khu chấn chỉnh tình trạng tự ý dừng hoặc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai, khi chưa có chủ trương của UBND tỉnh.

Theo Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây, qua phản ánh của người dân, doanh nghiệp và kiểm tra thực tế, đơn vị phát hiện một số UBND cấp xã, phường đã tự ban hành thông báo dừng, tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, dù chưa có chỉ đạo của UBND tỉnh.

Người dân đến làm các thủ tục liên quan về đất đai tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng)

Sở NN-MT tỉnh khẳng định việc tự ý dừng tiếp nhận hồ sơ là không có cơ sở pháp lý, không đúng thẩm quyền, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đối với những nơi đã ban hành thông báo trái thẩm quyền, phải chủ động rà soát, thu hồi hoặc bãi bỏ, đồng thời có văn bản thông tin, xin lỗi tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng (nếu có).

Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh phải tiếp tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đất đai đúng quy định; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc về thẩm quyền, quy hoạch, chỉ tiêu sử dụng đất hoặc do sắp xếp đơn vị hành chính thì phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng để được hướng dẫn, xử lý, tuyệt đối không được tự ý dừng tiếp nhận hồ sơ.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng tự ý dừng, tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đất đai trái quy định, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

TIẾN THẮNG