Đưa kỹ năng số đến từng hộ dân

Đoàn viên, thanh niên đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn người dân sử dụng VNeID và các tiện ích số, giúp người dân có thể tự thao tác, thực hiện các thủ tục trực tuyến mà trước đây với họ vốn rất xa lạ.

Kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác

Chiều muộn, trong căn nhà nhỏ ở ấp Sơn Hòa (xã Xuân Sơn), bà Trần Thị Hậu (70 tuổi) vẫn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại thông minh trên tay. Bên cạnh, một đoàn viên thanh niên kiên nhẫn hướng dẫn bà từng thao tác, mở ứng dụng VNeID, nhập mã xác thực, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế. Chỉ vài cú chạm màn hình nhưng phải mất gần nửa giờ để người phụ nữ lớn tuổi có thể tự thực hiện thuần thục.

Đoàn Thanh niên xã Kim Long hỗ trợ người dân thực hiện các tiện ích số trên điện thoại thông minh. ẢNH: TRÚC GIANG

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, đội hình Mùa hè số xã Xuân Sơn cùng đội hình Hoa phượng đỏ phối hợp với Công an xã và lực lượng an ninh cơ sở triển khai mô hình “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”. Các đoàn viên đến từng hộ dân, hướng dẫn ngay trên điện thoại thông minh. Có người chỉ mất vài phút, nhưng cũng có người phải làm đi làm lại nhiều lần mới nhớ được các thao tác.

Chị Đỗ Thu Trang, ngụ ấp Xuân Tân, xã Xuân Sơn, cho biết, dù đã quen sử dụng điện thoại thông minh nhưng vẫn lúng túng khi làm thủ tục hành chính trực tuyến. Sau khi được các tình nguyện viên hướng dẫn, chị không chỉ tự thực hiện các thủ tục trên VNeID mà còn có thể hỗ trợ người thân và hàng xóm. “Các bạn đoàn viên đến tận nhà, hướng dẫn từng bước nên mọi việc thuận tiện hơn rất nhiều”, chị Đỗ Thu Trang chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Bích Hảo, Phó Bí thư Đoàn xã Xuân Sơn, cho hay, đến nay, các đội hình đã trực tiếp tiếp cận, hỗ trợ 1.870 hộ dân trên địa bàn xã. Nội dung hỗ trợ ngoài cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, các đội hình còn giúp người dân tích hợp giấy tờ cá nhân trên VNeID, hỗ trợ đăng ký cấp căn cước, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thủ tục hành chính. Đồng thời, phổ biến kỹ năng sử dụng internet an toàn và khai thác hiệu quả các ứng dụng như: SOS, báo cháy 114, Công dân số TPHCM.

Đồng bào Châu Ro làm quen với VNeID

Xã Kim Long hiện có 652 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 2.473 nhân khẩu, chiếm 9,59% tổng số hộ và 7,58% tổng dân số, chủ yếu là người Châu Ro. Để phù hợp với đặc thù địa bàn, đội hình Mùa hè số xã Kim Long phối hợp cùng đội hình Hoa phượng đỏ, đội hình Hành quân xanh và đội hình Chiến sĩ mùa hè xanh của các trường đại học chia thành 18 tổ, đến từng ấp hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các tiện ích số, đặc biệt tại các ấp Tân Châu, Tân Long - khu vực có đông đồng bào Châu Ro sinh sống.

Sau những buổi hướng dẫn tại nhà, nhiều người lớn tuổi lần đầu biết mở ứng dụng VNeID, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế điện tử hay tra cứu thông tin trên điện thoại mà không cần nhờ con cháu. Bà Đào Ánh Tuyết, ấp Tân Châu, xã Kim Long, phấn khởi cho biết, trước đây bà gần như không dám sử dụng điện thoại để làm các thủ tục vì sợ bấm nhầm. “Các bạn đoàn viên hướng dẫn từng bước tỉ mỉ nên giờ tôi cũng tự tin mở VNeID, tra cứu thông tin khi cần, không còn ngại như trước nữa”, bà Tuyết chia sẻ.

Ông Ngô Văn Luận, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn, cho biết, nhiều người dân sau khi được đoàn viên thanh niên hướng dẫn đã có thể tự sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và tiếp tục hỗ trợ người thân, hàng xóm thực hiện các thao tác trên điện thoại. Đây cũng là cách để có những “hạt nhân số”, trong cộng đồng, góp phần lan tỏa.

Anh Nguyễn Thái Xuân Nam, Bí thư Đoàn xã Kim Long, cho biết, với mục đích không để khoảng cách về điều kiện hay kỹ năng khiến người dân đứng ngoài quá trình chuyển đổi số, các đội hình ưu tiên đến tận nhà các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và người lớn tuổi để hướng dẫn cho đến khi họ có thể tự sử dụng thuần thục các tiện ích số.

“Mùa hè số năm 2026” có khoảng 3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia đội hình hỗ trợ chuyển đổi số tại các xã, phường thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Sự có mặt của các bạn trẻ với sự nhiệt tình, hăng hái và nụ cười thường trực trên môi, đã tạo nên hình ảnh đẹp của tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.

TRÚC GIANG