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Thử nghiệm hệ thống làm thủ tục và gửi hành lý tự động cho chuyến bay quốc tế từ Nội Bài

SGGPO

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Vietnam Airlines vừa triển khai thử nghiệm hệ thống làm thủ tục và gửi hành lý tự động cho chuyến bay quốc tế.

Hành khách tự làm thủ tục và ký gửi hành lý qua hệ thống kiosk tự động. Ảnh: NB
Hành khách tự làm thủ tục và ký gửi hành lý qua hệ thống kiosk tự động. Ảnh: NB

Theo đó, hành khách đi các chuyến bay quốc tế của Vietnam Airlines tại nhà ga T2, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài có thể tự làm thủ tục và ký gửi hành lý qua hệ thống kiosk tự động.

Hành khách được làm thủ tục qua hệ thống kiosk trong thời gian 6 tiếng đến 60 phút trước giờ khởi hành và tự ký gửi hành lý từ 3 tiếng đến 50 phút trước chuyến bay. Hệ thống được bố trí tại khu vực đảo A-B và 2 quầy A01, A02 thuộc nhà ga T2. Dịch vụ áp dụng đối với hành khách có đầy đủ giấy tờ hợp lệ và không thuộc diện yêu cầu dịch vụ đặc biệt.

Sau khi hoàn thành toàn bộ quy trình từ làm thủ tục, in thẻ lên máy bay, in thẻ hành lý đến ký gửi tại kiosk tự động, hành khách tự gắn thẻ hành lý và thực hiện ký gửi tại quầy tự động. Tiếp theo đó, hành khách có thể di chuyển thẳng đến khu vực xuất cảnh và soi chiếu an ninh.

Trước đó, dịch vụ tự làm thủ tục và tự gửi hành lý đã được thực hiện tại các cảng hàng không quốc tế: Tân Sơn Nhất (nhà ga T3), Đà Nẵng, Phú Bài (Huế). Vietnam Airlines cũng đưa vào khai thác dịch vụ này tại nhiều cảng hàng không quốc tế lớn như: Changi (Singapore), Frankfurt (Đức), Fukuoka, Nagoya (Nhật Bản).

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Từ khóa

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài Vietnam Airlines Kiosk tự động gửi hành lý tự động Bay quốc tế

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