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Báo Sài Gòn Giải Phóng tri ân gia đình chính sách tại phường Bà Rịa

SGGPO

Sáng 22-7, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Đảng ủy, UBND phường Bà Rịa (TPHCM) tổ chức thăm hỏi, tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại địa phương. Chương trình do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Nhân Hòa (TOSHIKO) và Quỹ Tâm Tài Việt tài trợ.

Ban tổ chức chương trình trao quà tri ân, chăm lo gia đình chính sách có công tại phường Bà Rịa.jpg
Ban tổ chức tặng quà tri ân các gia đình chính sách tại phường Bà Rịa. Ảnh: VIỆT NGA

Chương trình đã trao tặng 20 máy đo huyết áp cho các thương, bệnh binh và 5 suất học bổng cho con em gia đình chính sách.

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Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo SGGP Vũ Anh Tuấn (bìa trái) và Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Bà Rịa Nguyễn Chí Cường (thứ 2 bên phải) trao máy đo huyết áp cho người có công. Ảnh: VIỆT NGA
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Đại diện Quỹ Tâm Tài Việt Nguyễn Mạnh Hùng trao học bổng cho con em gia đình chính sách tại phường Bà Rịa. Ảnh: VIỆT NGA

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP), khẳng định: "Báo SGGP luôn xem công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công và những hoàn cảnh khó khăn là một phần trách nhiệm của mình đối với Thành phố và cộng đồng. Đó không chỉ là nhiệm vụ của một cơ quan báo chí, mà còn là cách những người làm Báo SGGP gìn giữ và lan tỏa truyền thống nghĩa tình của TPHCM”.

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Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo SGGP Lê Thị Hồng Nhung trao tặng máy đo huyết áp cho người có công. Ảnh: VIỆT NGA

Đại diện đơn vị tài trợ, ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Kinh doanh Công ty TOSHIKO, bày tỏ sự tri ân đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước và khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động chăm lo người có công của Báo SGGP, góp phần lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn" bằng những hành động cụ thể.

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Giám đốc Kinh doanh Công ty TOSHIKO Lê Trung Hiếu tặng máy đo huyết áp cho người có công. Ảnh: VIỆT NGA

Xúc động khi nhận món quà chăm sóc sức khỏe, ông Đỗ Văn Dự, cựu chiến binh chiến trường Tây Nam, chia sẻ: “Chương trình rất ý nghĩa, nhất là vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7. Chúng tôi vui và cảm thấy vô cùng ấm áp trước sự quan tâm, chăm sóc của các tổ chức, doanh nghiệp”.

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