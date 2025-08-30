Lãnh đạo TPHCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại quê hương Đất thép – Thành đồng

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương linh các mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu TPHCM kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Thực hiện: NGÔ BÌNH

Sáng 30-8, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn, đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM…

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (xã An Nhơn Tây), trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương linh các mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, đoàn thành tâm dâng lên vòng hoa tươi thắm, nén nhang thơm, dành một phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, nơi ghi danh 45.639 người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đây cũng là ngôi đền tưởng niệm liệt sĩ lớn nhất tại TPHCM, được xây dựng ngay giữa lòng “tam giác sắt” trên vùng đất nổi tiếng Địa đạo Củ Chi.

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi (xã An Nhơn Tây). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau đó, đoàn đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi (xã An Nhơn Tây); Nghĩa trang Chính sách TPHCM (xã Phú Hòa Đông); Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm).

Tại đây, các đại biểu đã dành phút mặc niệm thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh trên vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; nguyện tiếp tục cống hiến, chung sức, đồng lòng xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đoàn dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Chính sách TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đoàn cũng đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành tại Nhà tưởng niệm mẹ ở ấp Trại Đèn, xã Tân An Hội. Các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến của mẹ Nguyễn Thị Rành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

>>> Một số hình ảnh đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

NGÔ BÌNH