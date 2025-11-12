Đề xuất phạm nhân chỉ được hiến mô, tạng cho người thân thích

Ngày 12-11, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú. Nhiều đại biểu đã có ý kiến góp ý liên quan đến các quy định mới về quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, phạm nhân, trong đó có nội dung nhạy cảm về hiến mô, hiến tạng và lưu trữ trứng, tinh trùng.

Đại biểu Nguyễn Thanh Sang (TPHCM) đề nghị chỉ cho phép phạm nhân hiến mô, bộ phận cơ thể người cho thân nhân ruột thịt, kèm theo các điều kiện chặt chẽ. Ông cho rằng đây là vấn đề rất nhạy cảm, bởi chủ thể hiến là người đang chấp hành án phạt tù, và chưa có đánh giá đầy đủ tác động về chính trị, pháp lý, xã hội cũng như điều kiện bảo đảm thực hiện.

Theo đó, phạm nhân chỉ được hiến trong các trường hợp cụ thể như: tự nguyện, không vì mục đích lợi nhuận, đủ điều kiện sức khỏe, đã chấp hành án một thời gian nhất định (ví dụ còn lại dưới 5 năm).

Cùng quan điểm, các đại biểu Huỳnh Thanh Phương (Tây Ninh), Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp), Tô Văn Tám (Quảng Ngãi)… cũng đồng tình việc cần giới hạn phạm vi và điều kiện hiến mô, tạng để tránh phát sinh tiêu cực.

Đối với đề xuất cho phép lưu giữ trứng, tinh trùng của phạm nhân, ĐB Phạm Văn Hòa chưa đồng thuận do cho rằng chưa phù hợp thực tế và khó khả thi. ĐB Tô Văn Tám cũng chỉ ra rằng, dự thảo hiện chưa quy định cụ thể quy trình lưu trữ trứng, tinh trùng..., trong khi lại có quy định rõ về hiến mô, tạng.

Ở phần thảo luận về Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, ĐB Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) đồng tình với nguyên tắc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, nghiêm cấm tra tấn, nhục hình như đã nêu trong dự thảo luật. Tuy nhiên, ông cho rằng cần quy định rõ nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa cơ quan ra lệnh và cơ quan thi hành.

“Điều này nhằm tránh tình trạng chồng chéo, né tránh trách nhiệm khi có sai phạm xảy ra, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình, bảo vệ tốt hơn quyền của người bị tạm giữ, tạm giam”, ông Hùng nhấn mạnh.

Góp ý về tổ chức cơ quan quản lý và thi hành, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng cho rằng mô hình tổ chức hiện tại với hai cấp trong Công an và nhiều đầu mối trong Quân đội dễ dẫn đến phân tán, thiếu thống nhất trong quản lý, đặc biệt trong phối hợp giữa công an địa phương với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn. Do đó, ông đề xuất hợp nhất đầu mối quản lý hành chính về tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú vào một cơ quan điều phối thống nhất, trực thuộc Bộ Công an, phối hợp với Bộ Quốc phòng để đảm bảo hiệu quả thực thi.

Về quyền của người bị tạm giữ, tạm giam, đại biểu đề nghị bổ sung quyền được tiếp cận thông tin pháp luật và tư vấn tâm lý trong thời gian bị tạm giam. Bên cạnh đó, cần quy định cụ thể về hình thức thăm gặp trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh hoặc khi thân nhân ở xa, phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ hiện nay.

