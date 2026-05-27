Xã hội

Đắk Lắk: Xe ben va chạm xe máy, 2 người tử vong

SGGPO

Sáng 27-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy trên tỉnh lộ 8, làm 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 41 ngày 26-5, tài xế Hoàng Văn Thanh, 51 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển xe ben BKS 47C-280.xx lưu thông trên tỉnh lộ 8, hướng từ xã Quảng Phú về phường Buôn Ma Thuột.

Khi đến đoạn trước cổng Khu công nghiệp Tân An, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, xe ben va chạm với xe máy BKS 47K7-87xx lưu thông theo hướng ngược lại. Trên xe máy có anh Y S. Êban, 26 tuổi, ngụ xã Quảng Phú, và anh Y D. Êban, 35 tuổi, ngụ xã Cuôr Đăng, cùng tỉnh Đắk Lắk.

Vụ tai nạn làm anh Y S. Êban và anh Y D. Êban tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Khu công nghiệp Tân An Thành Nhất Tỉnh lộ 8 Quảng Phú Cuôr Đăng Xe ben Tân An Đắk Lắk Phòng CSGT

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn