Đắk Lắk: Xe ben va chạm xe máy, 2 người tử vong

Sáng 27-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe máy trên tỉnh lộ 8, làm 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 41 ngày 26-5, tài xế Hoàng Văn Thanh, 51 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển xe ben BKS 47C-280.xx lưu thông trên tỉnh lộ 8, hướng từ xã Quảng Phú về phường Buôn Ma Thuột.

Khi đến đoạn trước cổng Khu công nghiệp Tân An, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, xe ben va chạm với xe máy BKS 47K7-87xx lưu thông theo hướng ngược lại. Trên xe máy có anh Y S. Êban, 26 tuổi, ngụ xã Quảng Phú, và anh Y D. Êban, 35 tuổi, ngụ xã Cuôr Đăng, cùng tỉnh Đắk Lắk.

Vụ tai nạn làm anh Y S. Êban và anh Y D. Êban tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

