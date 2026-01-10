Bóng đá Việt Nam 1896 - 2025 nhìn từ lịch sử đến hiện tại

Ngày 10-1 tại Hà Nội, buổi ra mắt cuốn Bóng đá Việt Nam (1896 - 2025): Ký ức và khát vọng của nhà báo Đặng Hoàng đã thu hút sự tham dự của nhiều cựu danh thủ, nhà báo thể thao và người yêu bóng đá.

Tác giả Đặng Hoàng cùng khách mời chia sẻ về bóng đá Việt Nam trong buổi ra mắt sách

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, nhà báo Đặng Hoàng cho biết ông chọn thời điểm này để nhìn lại hành trình hơn một thế kỷ của bóng đá Việt Nam. Theo tác giả, bóng đá Việt Nam chưa bao giờ thiếu đam mê, sự quan tâm của xã hội hay tình yêu của người hâm mộ, nhưng vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. “Muốn bóng đá Việt Nam đi tiếp, chúng ta phải trung thực với quá khứ, kể cả những giai đoạn tổn thương, thất bại hay tiêu cực. Nếu chỉ nói về chiến thắng và né tránh mặt tối, bóng đá rất khó trưởng thành”, ông nhấn mạnh.

Nhiều danh thủ, nhà báo thể thao và người yêu bóng đá đã có mặt tại sự kiện

Từ góc nhìn người trong cuộc, danh thủ Vũ Mạnh Hải cho rằng sức sống của bóng đá Việt Nam được tạo nên từ tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu và lối chơi dựa trên trí tuệ. Dù thường bị đánh giá thấp về thể hình so với nhiều khu vực khác, các thế hệ cầu thủ Việt Nam vẫn tạo được dấu ấn nhờ tinh thần không bỏ cuộc và khát khao cống hiến. Theo ông, đó là giá trị xuyên suốt, giúp bóng đá Việt Nam đứng vững qua nhiều giai đoạn thăng trầm.

Ở khía cạnh quản lý và phát triển, nhà báo Vũ Quang Huy, bình luận viên quen thuộc của khán giả truyền hình nhìn nhận bóng đá Việt Nam đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, theo ông, yếu tố then chốt vẫn nằm ở kỷ luật và tính nhất quán.

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch HĐQT Saigon Books, cho biết ông ủng hộ cuốn sách ngay từ khi còn là ý tưởng, bởi tác phẩm tiếp cận lịch sử bóng đá Việt Nam một cách khách quan, không chỉ kể thành tích quá khứ mà còn đặt câu hỏi cho hiện tại và tương lai.

Không chỉ là một công trình ghi chép lịch sử, Bóng đá Việt Nam (1896 - 2025): Ký ức và khát vọng được nhìn nhận như một cuộc đối thoại với hiện tại.

